Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en cömert ülkesi unvanını taşımanın gururunu yaşıyoruz

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Türkiye’nin ilk kez ‘Cumhurbaşkanı’ düzeyinde katıldığı zirvede konuşan Erdoğan, 'Yeniden Asya girişimizle ata yurdumuz Asya ile ilişkilerimizi her anlamda güçlendirmeye çalışıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Şanghay İşbirliği Örgütü Asya'nın hoşgörü iklimi ve kadim kültürünün günümüzdeki temsilcisi olarak tarafımızdan görülüyor bu nedenle teşkilat ile ilişkilerimizi geliştirmeye önem gösteriyoruz. Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden birisi olmuştur.



Üstlendiğimiz sorumluluk Türkiye ile teşkilat arasındaki ilişkilerin ne kadar geliştiğini ortaya koymuştur. İmkanlar ile sorunların da küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz. Ekonomik durgunluk, tedarik zincirlerindeki aksamalar, terörizm gibi nice imtihanla karşı karşıyayız. Bu sorunların üzerinden anca çözüm anlayışı ile gelebiliriz. Bu dönemde bazı ülkeler duvarlarını yükselmeyi ve içe kapanmayı tercih etmiştir. Duvarların yükselmesi ile mazlumların sesi daha duyulmaz hale geldi.



"GELİŞMİŞ DEVLETLER VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR PANDEMİDE İYİ BİR SINAV VEREMEDİ"

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Koronavirüs pandemisinde maalesef uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan vermedi. Kimi ülkeler çatışma noktasına geldi. Biz Türkiye olarak 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz yerli ve milli aşımız Turkovac'ı tüm ihtiyaç sahiplerine sunduk.

"DÜNYANIN EN CÖMERT ÜLKESİ UNVANINI TAŞIMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Yaklaşık 3,7 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere, 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Yaptığımız 8 milyar doları aşkın insani yardımla milli gelire oranla dünyada ilk sıradayız. Gayrisafi milli gelirin yaklaşık yüzde 1ni insani yardımlara ayırarak dünyanın en cömert ülkesi unvanını taşımanın gururunu yaşıyoruz.



Küresel sitemin reform ihtiyacını vurgularken kapsayıcı ve etkin bir düzenin tesisi için uğraşıyoruz. Bölgemizde ve ötesinde istikrar ve refahın olması için her türlü çabayı veriyoruz.

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Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için yoğun bir çaba veriyoruz. Amacımız insanı merkezine alan girişimci bir diplomasi anlayışıyla bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir



Ukrayna tahılının ihtiyaç duyanlara ulaştırılması için samimi bir çaba harcıyoruz.Küresel gıda güvenliğine yönelik çabaları destekliyoruz.

Doğu ve Batı arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin önemi günümüzde daha çok anlaşılmaktadır.

Terörizm tüm devletleri olumsuz etkiliyor. Türkiye terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke. 40 yılı bulan terör örgütü ile olan mücadelemizde yalnız bırakılsak da PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ dahil tüm terör örgütleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz.



"HER ALANDA İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

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Türkiye son 2 yılda gerçekleştirdiği devasa ulaşım ve altyapı çalışmaları ile bu anlamda büyük başarıya ulaştı. Ülkemizin doğu-batı arasındaki köprü konumu bizlere fırsat sağlamaktadır.Her alanda işbirliğine hazırız. Devam eden ekonomik ve siyasi süreçlere katkı vermeye devam edeceğiz. Toplantılarımızın ülkelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler ile ağaç dikme töreni sonrası "Ebedî Şehir" kompleksinde liderlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile 'Ebedî Şehir' kompleksinde bir araya gelip sohbet ettiler.

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Bugün sabah saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'nda yapılan ve basına kapalı olan görüşme yarım saat sürdü.

Erdoğan daha sonra Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla 1996 yılında kurulmuştu.

Örgüte Özbekistan, Pakistan ve Hindistan'ın da katılımıyla tam üye sayısı sekize yükselmiş oldu.

2005'te ŞİÖ'ye gözlemci statüsünde üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı.

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Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye ise diyalog ortağı olarak yer alıyor.