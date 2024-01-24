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Şangay açıklarındaki gemi battı... 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Şangay#Gemi
Şangay açıklarındaki gemi battı... 16sı Türk 21 denizci tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 10:06

Çin'in Şangay kenti açıklarında Marshall bayraklı Omega adlı gemi, Mirabella isimli gemiyle kötü hava koşullarından dolayı çarpıştı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamada gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin tahliye edildiği bildirildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada “Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir.

Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun” denildi.

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Şangay açıklarındaki gemi battı... 16sı Türk 21 denizci tahliye edildi

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#Çin#Şangay#Gemi

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