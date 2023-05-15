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Sandıkta kavga

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Akçakale#CHP
Sandıkta kavga
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 07:00

Şanlıurfa’da İYİ Parti sandık kurulu üyesi, toplu oy kullanmak isteyen gruba itiraz edince üzerine kaynar su döktükleri suçlamasıyla şikâyetçi oldu. Bir başka mahallede ise toplu oy kullanmak istedikleri öne sürülenler ile bu duruma itiraz eden CHP ve HDP sandık kurulu üyeleri arasında kavga çıktı.

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Şanlıurfa Akçakale’ye bağlı Kardeşler Mahallesi’nde toplu oy kullanmak istediği belirtilen grup, kendilerini uyaran CHP ve HDP’li sandık görevlilerine tehditte bulunarak tekme tokat saldırdı.

ENGEL OLMAK İSTEDİ

Gündaş Mahallesi’nde ise toplu oy kullanmak istediği belirtilen grup, kendilerine engel olmak isteyen İYİ Parti sandık kurulu üyesi Fettullah Işıkakdoğan’ın üzerine kaynar su döktü. Karın bölgesinde yanık oluşan Işıkakdoğan, Akçakale Devlet Hastanesi’nden rapor alarak şikâyetçi oldu.

Sandıkta kavga

Fettullah Işıkakdoğan

Blok oy kullanılmasına karşı çıkan CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na bağlı İl Hukuk Komisyonu üyesi Ronahi Paydaş, kendilerinin de saldırıya uğradığını söyledi. Paydaş, sandık görevlilerinin tedaviye alındığını ve konuya ilişkin İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

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Sandıkta kavga

Toplu oy kullanmak isteyenlere karşı çıkan CHP ve HDP sandık görevlilerine tekme tokat saldırılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ: TOPLU OY KULLANIMI SÖZ KONUSU DEĞİL

- Oy kullanma işlemlerinin sürdüğü kentte çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir kişinin toplu şekilde oy pusulalarında Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a mühür vurulduğu görüldü. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Sandıkta kavga

Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve Harran ilçesine bağlı Minare köyünde çekildiği öne sürülen toplu oy kullanım videosu üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine, Minare köyündeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta toplu oy kullanılmadığı ve sandık görevlilerinin darp edilmediği ekteki tutanakla tespit edilmiştir. Sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

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#Şanlıurfa#Akçakale#CHP

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