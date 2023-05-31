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Sandalye dağılımı kesinleşti! YSK Başkanı duyurdu

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#TBMM#Resmi Gazete#Abdulhamit Gül
Sandalye dağılımı kesinleşti YSK Başkanı duyurdu
Oya ARMUTÇUSelahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 07:00

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimi kesin sonuçlarını açıkladı.

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Seçime katılan 24 siyasi partiden 7’si TBMM’ye girmeye hak kazandı. Meclise hiçbir bağımsız aday giremedi. Milletvekili seçimlerine ilişkin itiraz sürecinin sona erdiğini, itirazların değerlendirip sonuçlandığını belirten Yener, özetle şu bilgileri verdi:

TOPLAM KATILIM % 87.O5

“28’inci dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete’ye gönderilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda yurtiçinde yüzde 88.92, yurtdışında yüzde 53.80 oranında katılım olduğu görülmüştür. Yurtiçi, yurtdışı ve gümrükler dahil olmak üzere Türk halkı toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlamıştır.

ÇOĞUNLUK CUMHUR’DA

Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 268, Yeniden Refah Partisi’nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin 61, Türkiye İşçi Partisi’nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 169, İYİ Parti’nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız”

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Sandalye dağılımı kesinleşti YSK Başkanı duyurdu

AK PARTİ’DE MECLİS YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan MYK toplantısında, AK Parti Meclis grup yönetimi belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, AK PARTİ Grup Başkanı Abdullah Güler olurken, grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Abdulhamit Gül olarak belirlendi. Önümüzdeki hafta Meclis’te AK Parti grubu kapalı toplanarak, belirlenen isimleri seçecek.

AÇILIŞ TEMİZLİĞİ

TBMM 28’inci dönem yasama yılına hazırlanıyor. TBMM Destek Hizmet Başkanlığı’na bağlı personel harıl harıl açılış günü için temizlik yapıyor.

Sandalye dağılımı kesinleşti YSK Başkanı duyurdu

Sandalye dağılımı kesinleşti YSK Başkanı duyurdu

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#TBMM#Resmi Gazete#Abdulhamit Gül

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