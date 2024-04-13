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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan CHP'li Yavuzyılmaz'ın 'teleferik' açıklamasına yalanlama

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#Teleferik#CHP#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından CHPli Yavuzyılmazın teleferik açıklamasına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 16:01

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın teleferik kazasına ilişkin, 'Teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırılmıştır' açıklamasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz tarafından Antalya Konyaaltı'nda teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi hadisesine ilişkin yapılan açıklamada, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı' ifade edilmiştir. Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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#Teleferik#CHP#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

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