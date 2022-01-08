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Sanat çıkışı: Nerede kaybettiysek orada arayacağız

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#2. Yeditepe Bienali#Nasreddin Hoca
Sanat çıkışı: Nerede kaybettiysek orada arayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Biz kendi medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri yerine getireceğiz” dedi. Nasreddin Hoca’dan örnek vererek, “Bize düşen görev kültür sanat hazinelerimizi nerede kaybettiysek orada aramaktır” diyen Erdoğan, dün Süleymaniye Camisi’nde düzenlenen 2. Yeditepe Bienali’nin açılış programında özetle şöyle konuştu:

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SANATIMIZIN ÖZGÜN ESERLERİ

“Hiç uzağa gitmeye gerek yok. İnancımızın, ‘Allah güzeldir, güzel olanı sever’ yaklaşımının sanata yansımış halini şu an içinde bulunduğumuz Süleymaniye Külliyesi’ne bakarak da görebiliriz. Buraya bir yabancı gelip bize ‘İslam nedir?’ diye sorduğunda kendisine lafzi anlatımın ötesinde işaret edeceğimiz somut örnek elbette Süleymaniye Camii olacaktır. Elbette Sultanahmet Camii olacaktır. Aynı şekilde ‘Sizin sanatınızın özgün eserleri nedir?’ diye bir soruya muhatap kaldığımızda da yöneleceğimiz yer Yeditepe Bienali’nde sergilenen eserler olacaktır. Fikirle duyguyu, inançla estetiği, derinlikle sükuneti, kuşatıcılıkla ahengi, gerçeklikle sembolleri bu derece başarıyla buluşturmuş bir sanat müktesebatına sahip olmakla ne kadar gurur duysak azdır.

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HEPSİNE KATILMASAK DA

Elbette diğer medeniyetlerin sanat adına insanlığa sundukları birikime, tezahürleri itibariyle bir kısmına katılmasak da biz saygı duyuyoruz. Bunlar içinde kendi sanat ve estetik anlayışımıza uygun olanları beğenmekte, esinlenmekte, sahiplenmekte bir beis de yoktur. Ama bu durum kendi sanatımızdan ve ona kaynaklık eden değerlerimizden bir kopuşa sebep olmamalı, böyle bir facianın bahanesine dönüşmemelidir.

BATI’NIN YARATICILIK DEDİĞİ

Batı’nın adına yaratıcılık dediği ama aslında mevcudu düzenlemekten ibaret olan sanat anlayışıyla insanın yapabileceklerinin sınırını beşeri kavrayışın ötesine taşıyan bu sanat yaklaşımının mukayesesini erbabının takdirine bırakıyoruz. Biz kendi medeniyetimize, tarihimize, kendi kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getirmeyi sürdüreceğiz.”

NASREDDİN HOCA BENZETMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta, bienalde yer alan Nasrettin Hoca hikâyesini hatırlatmak istediğini belirterek şöyle dedi: “Kapının önünde hararetle bir şeyler arayan Nasreddin Hoca’ya, komşuları da yardıma gelir. Arama sürerken komşularından biri Hoca’ya, ne kaybettiğini sorar. Hoca da mührünü kaybettiğini söyler. Komşusu, mührünü nerede kaybettiğini sorunca Nasreddin Hoca ‘avluda’ cevabını verir. ‘Peki’ der komşusu, ‘Öyleyse neden burada arıyorsun?’ Hoca’nın cevabı ibretliktir. ‘Avlu karanlık, burası daha aydınlık. O yüzden kapının önünde arıyorum.’

BİZE DÜŞEN

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Bize düşen görev kültür sanat hazinelerimiz nerede kaybettiysek orada aramaktır. Şayet kendi coğrafyamızda, kendi kalbimizde kaybettiğimiz değerleri başka yerlerde aramaya kalkarsak sadece vaktimizi heba etmiş oluruz. Kadim medeniyet mirasımızla daha güçlü şekilde yeniden inşası olarak ifade ediyoruz. İyi olan, güzel olan, faydalı olan her şeyi nerede bulursak bulalım almak, kullanmak, geliştirmek, daha iyisini yapmak ecdadımızdan mirastır.”

'SANAT ADI ALTINDA MARJİNALLİK'

Günümüzde sıkça karşılaştığımız üzere, insan fıtratının tıpkı eşrefi mahlukat sıfatı gibi bir parçası olan esfeli safilin tarafına hitap eden sanat ürünlerinden aynı latif duyguları hissedemezsiniz. Özellikle medya mecraları üzerinden tüm dünyaya adeta boca edilen batı menşeili kültür sanat eserlerinin içine özenle yerleştirilen ve insanın esfeli safilin tarafını öne çıkaran mesajların elbette bir amacı var. Bu amacın masum ve hayırlı olmadığı da açıktır. Her türlü sapkınlığı, ahlaksızlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme, hayatımızın tabii bir parçası haline getirme gayesi taşıyan bu sinsi saldırıya karşı kendi imkanlarımızı daha güçlü şekilde devreye almamız şarttır.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#2. Yeditepe Bienali#Nasreddin Hoca

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