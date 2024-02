Samsun’da miting: Cumhuriyet’e en çok katkıyı sağlayan partiyiz

Haberin Devamı

Aday tanıtımı için Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Her zaman söylediğimiz gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizde millete tepeden bakmak, millete dayatmada bulunmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. Tek parti dönemi alışkanlığıyla milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek kitle olarak gören CHP zihniyeti bu seçimlerde de aynı kafayla yoluna devam ediyor. Benim milletim, tıpış tıpış gidecek oy verecek diyenlere sandıkta dirsek gösterir.

TEK GÜNDEMLERİ SEÇİM SONRASI CHP YÖNETİMİ

Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuş durumdalar ki dünyada ve ülkede kıyamet kopsa umurlarında değil. Kendi bireysel hedeflerine öyle kilitlenmiş durumdalar ki ülkenin ve milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları, ne de projeleri var. Eski ve yeni genel başkanlarıyla, belediye başkan adaylarıyla ve aday olamayanlarıyla, perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi, seçim sonrası CHP’sinin yönetimini ele geçirmek.

Erdoğan, 31 Mart öncesi mitinglere başlarken dün harita üzerinde Samsun’u işaretledi.

DERDE DERMAN OLMAK BOYNUMUZUN BORCU

Bu ülkenin her karış toprağını eserlerimizle bereketlendirmek ve her bireyinin derdine derman olmak boynumuzun borcudur. Türkiye’yi 21 yılda nasıl asırlık yatırımlarla buluşturduysak, şehirlerimizi içinde yaşayan insanlarıyla birlikte hayallerine kavuşturmak da inşallah bize nasip olacaktır. Bunun için seçim gününe kadar hep beraber çok çalışmalıyız. ‘AK Parti’nin alameti farikası nedir?’ diye sorarsanız, buna verecek tek cevabımız eser ve hizmettir. Elini vicdanına koyarak geçtiğimiz bir asrın değerlendirmesini yapan herkes de bu hakikati kabul eder. AK Parti gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Cumhuriyetimize en çok katkıyı sağlayan partidir. Her konuda mütevazıyız ama bu konuda göğsümüzü gererek, eser ve hizmet müktesebatı konusunda bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz. Aynı şekilde vizyon, program, proje, yatırım konusunda da son 21 yıldır bizimle yarışacak kimse çıkmadı.”

Samsunlular bayraklarını alıp yağmura rağmen miting alanında toplandı.

BİNLERCE KİŞİ ARAMA ÇALIŞMASINA DESTEK VERİYOR

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşmasında Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende yaşanan toprak kayması konusunda da şunları söyledi: “Yaklaşık 9-10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçimizin toprak altında kaldığı tespit edildi. Bakanlıklarımızdan, kurumlarımızdan, belediyelerimizden, ordumuzdan, özel sektörümüzden ve sivil toplum kuruluşlarımızdan binlerce kişi bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor. Ayrıca ihtiyaç duyulan her türlü araç gereç de bölgeye ulaşmış vaziyette. İşçilerimizin konteyner ve araç içinde olmaları, kendilerine canlı ulaşma ümidimizi artırıyor. İnşallah toprak altından hayırlı haberler almayı ümit ediyoruz.”

DALGA BOYU 3 METRE

Erdoğan, Marmara Denizi’nde batan Batuhan A. gemisinin kayıp 6 personeliyle ilgili de “Dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı çok zorlu hava şartlarına rağmen bu kardeşlerimizin de bir an önce kurtarılması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, kazadan muhafaza eylesin diyorum” diye konuştu.