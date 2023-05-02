Şampiyonadan ödülle döndüler

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Bunun yanı sıra takımların sosyal sorumluluk alanındaki performansları da değerlendiriliyor. En fazla puanı alan takımların başarısıysa ödülle taçlandırılıyor. FRC Dünya Şampiyonası’nda bu yıl 56 ülkeden 650 takım yer aldı. İstanbul Sainte Pulcherie Fransız Lisesi öğrencilerinin kurduğu ‘SPARC’ isimli robotik takımı ise sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan takımlara verilen ve yarışmanın en prestijli ödülleri arasında olan ‘Impact Award Finalist’i kazanan 6 takımdan biri olmayı başardı. Öte yandan takım, bu sayede gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na yeniden katılmaya hak kazanmış oldu.