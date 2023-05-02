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Şampiyonadan ödülle döndüler

Güncelleme Tarihi:

#ABD#First Robotics Competition#Ödül
Şampiyonadan ödülle döndüler
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 07:00

ABD’de 31 yıldır FIRST Vakfı tarafından düzenlenen First Robotics Competition (FRC) yarışmasında hem otonom hem de manuel olarak kullanılan robotlardan, sınırlı süreler içinde verilen görevleri yapmaları isteniyor.

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Bunun yanı sıra takımların sosyal sorumluluk alanındaki performansları da değerlendiriliyor. En fazla puanı alan takımların başarısıysa ödülle taçlandırılıyor. FRC Dünya Şampiyonası’nda bu yıl 56 ülkeden 650 takım yer aldı. İstanbul Sainte Pulcherie Fransız Lisesi öğrencilerinin kurduğu ‘SPARC’ isimli robotik takımı ise sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan takımlara verilen ve yarışmanın en prestijli ödülleri arasında olan ‘Impact Award Finalist’i kazanan 6 takımdan biri olmayı başardı. Öte yandan takım, bu sayede gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na yeniden katılmaya hak kazanmış oldu. 

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#ABD#First Robotics Competition#Ödül

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