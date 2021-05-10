Salya dibe indi

Marmara Denizi’nde görülen deniz salyasının (müsilaj) yoğunluğu, su altındaki canlıların yaşamlarını tehdit ediyor. İstanbul’un birçok kıyısında beyaz bir tabaka halinde biriken salyalar, deniz tabanında ve açıklarda da yoğunlaştı. Salyaların oluşturduğu kirlilik ve koku çevre sakinlerini rahatsız ederken dalgıçların faaliyetleri ve sualtı avcılığı da bu durumdan olumsuz etkilenmeye başladı.

Profesyonel salyangoz avcılığı yapan Volkan Yelkenkaya, dalgıçların suyun dibinde görüş sağlayamadığını belirterek, “Avcılığımız yüzde 60-70 oranında düştü” dedi.

‘ZEMİNDE 10-15 KAT DAHA FAZLA’

Profesyonel dalgıç Hakan Kara ise liman ve denizin yüzeyinde görülen salyaların, deniz tabanında 10-15 kat daha fazla olduğunu kaydetti. Kara, “Zemin tamamen salyaya bürünmüş. Deniz atları, yengeçler, küçük balıklar, kum üzerinde yaşayan canlıların solungaçları tıkandığı için ölüyorlar. Buna acil çözüm bulunması lazım” diye konuştu.

Gemi personeli Burak Yenilmez de Bostancı İskelesi’ndeki görüntünün rahatsız edici olduğunu söyledi. Yenilmez, bunun her sene olduğunu anlatarak, “Bu sene biraz fazla olmuş. Görüntü kötü. Yolcular, vatandaşlar sürekli bilgi almak istiyorlar bizden” dedi.

‘MEVSİMSEL BİYOLOJİK SÜREÇ’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada ise müsilajın alglerin aşırı üremesi sonucunda gerçekleşen mevsimsel biyolojik süreç olduğu belirtildi. Açıklamada, “Müsilaj olayı çok uzun sürmeyecek bir doğa olayı olup, en fazla 1-2 ay içerisinde deniz suyunun tamamen ısınması ve mevsim sıcaklığının normal değerlere ulaşması ile ortadan kalkabilecek bir süreçtir” denildi. Açıklamada, müsilaj tabakasından numuneler alındığı kaydedilerek, “Çıkan raporda, bu sürecin herhangi bir kirlilik olmadığı anlaşılmıştır” denildi. m AA

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