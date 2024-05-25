Saldırı planına MİT’ten operasyon

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MİT, PKK’lı teröristler Kaya ve Kivelçek’in, örgüt yöneticilerinin Hakurk’taki TSK harekât bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine iki terörist, MİT tarafından izlenmeye başlandı. MİT’in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi. Takip sonrasında MİT tarafından teröristlere yönelik operasyon kararı alındı. Yapılan nokta operasyon ile PKK’lı Kaya ve Kivelçek öldürüldü. Teröristlerin 2015’te terör örgütüne katılarak Irak’ın kuzeyindeki Gara, Avaşin ve Hakurk’ta terörist faaliyetlerde yer aldıkları tespit edildi. (ANKARA)

SURİYE VE IRAK’IN KUZEYİNDE 10 TERÖRİST ETKİSİZ

-Milli Savunma Bakanlığı da Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde toplam 10 PKK’lı ve PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.