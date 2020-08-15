Sakarya'da hırsızlar için fındık nöbeti!

Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesinde başlayan fındık hasadıyla birlikte mahalleye, satıcı ve hurdacı girmesi yasaklandı. Muhtar Birol Ertürk, mahalle girişine tabela asarak kararı duyururken, fındık hırsızlarına karşı mahalleli, nöbet tutmaya başladı. Fındık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hırsızlıkların artacağını öne süren vatandaşlar, mahallenin girişi ile merkezinde sırayla nöbet tutuyor. Mahalle girişinde yabancı araçları durduran vatandaşlar, tanımadıklarının girişine izin vermiyor. Mahallenin Muhtarı Birol Ertürk,Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda hırsızlık olayları yaşadık. Bu yıl fındık hırsızlarına karşı tedbirler aldık. Mahallemize hurdacı, dilenci, pazarcı görünümlü kişilerin girişini, yasakladık. Ayrıca mahallemize kamera sistemi de yerleştirdik. Tüm çiftçilerimize bol bereketli hasat sezonu diliyorum diye konuştu.

Ertuğrul Öztürk isimli mahalleli de Fındık toplama işimizi bitirdik. Topladığımız fındığı kurutmak için serdik. Şu an tek korkumuz, bu aylarda meydana gelen hırsızlık olayları. Bunun önüne geçmek için ihtiyar heyeti ve muhtarımız bazı önlemler aldı. Biz de fındığımızın başında nöbetleşerek beklemekteyiz dedi.