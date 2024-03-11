Sahurda ilk çatalı sebzeye vurun

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TÜRKİYE’de bu yıl ramazanda ortalama oruç süresi 13 saat olacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi beslenme ve diyet uzmanı Sıla Yeşilyaprak da oruç tutacak olan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Sahurda yenilecek olan yiyeceklerin gün içinde çok önemli olduğuna değinen Yeşilyaprak, “Sahurda yapılacak ufak bir değişiklik günlük tokluk süresini artırabilir. Sahurda ilk çatalı karbonhidrat kaynaklarından almak yerine sebze yemekleri veya salatadan almak, kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlayacak ve bu da oruçluyken tokluk süresini artıracaktır. Sahurda tüketilecek zeytin, zeytinyağı ve avokado gibi tercihler de gün içinde daha dinç ve enerjik hissetmenizde yardımcı olacaktır. Öte yandan sahura kalkmadan oruç tutmak da ciddi zararlar doğurabilir. Uzun süreli açlık kişide ciddi miktarda ani şeker dalgalanmalarına yola açar. Bu da halsiz ve yorgun hissettirebilir. Mutlaka sahur yapmalısınız” ifadelerini kullandı.

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İftardan yaklaşık yarım saat sonra spor yapılması gerektiğinin altını çizen Yeşilyaprak, “İftarda bir anda yemeğe yüklenmemek gerekiyor. Uzun süre susuz kalan vücuda abartmadan 1 bardak su ile başlayın. Fazlası iftarda yemek yemenizi ve mide enzimlerinizin çalışmasını olumsuz etkileyebilir” diye konuştu.