Sahtekârların PCR oyunu

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Koronavirüs önlemleri kapsamında yurtdışına çıkışlarda ‘negatif sonuçlu PCR testi ibrazı’ zorunlu kılınmıştı. İstanbul’da sahtekârların, sürüntü örneği vermeden WhatsApp üzerinden gönderilen pasaport ya da kimlikle negatif sonuçlu PCR testi düzenlediği ortaya çıktı. Sahtekârların son test oyunu şöyle gelişti: İki İranlı ve rehberleri, bir seyahat acentesi çalışanı Kadir A. isimli kişiyle iletişime geçti. Rehber, öğle saatlerinde aradığı Kadir A.’ya İran uyruklu turistlerin akşam 18.00’de uçağı olduğunu ancak Anadolu Yakası’nda bulunduklarından numune veremeyeceklerini söyledi. Kadir A., “Laboratuvarla görüşüp size dönerim. Biraz zor oluyor o işler” cevabını verdi.

E-NABIZ’DA DA SONUÇ NEGATİF

Yaklaşık yarım saat sonra Kadir A., rehberi aradı. Kadir A., laboratuvarla konuştuğunu belirterek pasaportların gönderilmesini istedi. Test başına istenen 250 lira ücret, pazarlıkla 200 liraya indirildi ve pasaportların fotoğrafları WhatsApp üzerinden Kadir A.’ya gönderildi. Aradan geçen yaklaşık 3 saatin ardından toplam 400 liraya alınan İran uyruklu iki kişiye ait negatif PCR sonuçlu belgeler yine WhatsApp üzerinden geldi. Numune vermeden elde edilen negatif sonuçlu belgedeki karekod okutulduğunda e-nabız sisteminde de sonuçların işlendiği görüldü.

Esenler’deki laboratuvarın yetkilisi suçu turizm acentesine attı. Turgay Yılmaz isimli sorumlu laboratuvar teknikeri, “Numune bize gelir, biz işleme koyarız. Kurye aracılığı ile bize numuneler gelir. Buraya numune geldi ve test yaptık. Numune alım kısmıyla bizim bir alakamız yok” dedi. Ancak negatif sonuçlu PCR testi belgesinde numunelerin laboratuvara giriş ve işleme başlandığı saat 08.10 olarak görünüyor. Belgede sonuçların çıktığı saat ise 13.13. Fakat turistlerin pasaport fotoğraflarını ilettiği saat 13.19. Sonuçların WhatsApp üzerinden gönderildiği saat ise 15.13.

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Laboratuvar yetkilisi bu saat farkını ise “Halk Sağlığı Yönetim Sistemi’nde ya da test cihazındaki yazılımdan kaynaklı bir hata olabilir” şeklinde açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri, dün öğle saatlerinde Esenler’deki laboratuvara baskın düzenledi. Ekipler, laboratuvarda iddialara yönelik incelemeler yaptı, bilgisayar kayıtlarına baktı. Denetim öncesinde laboratuvar merkezinin duvarında asılı olan eğitim sertifikasının, baskın anında kaldırılması dikkatlerden kaçmadı.

DOĞRU TEST NASIL YAPILIYOR

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Fatih’te bulunan laboratuvarın teknikeri Elif Bütüner, doğru testin nasıl yapıldığı söyle anlattı:

“Yolcular biletlerini aldıktan sonra merkezimize başvuruyorlar. Numunelerin doğru şekilde alındıktan sonra Halk Sağlığı Yönetim Sistemi’ne kayıt yapılması gerekiyor. Her yolcuyu pasaportu ve kimlik bilgileri ile beraber kayıt yapıyoruz. Cihaz ortalama 1.5 saat sonra sonuçlandıktan sonra sistemlerimizden sonuç gönderiyoruz. Belgeyle yolculuklarını yapabiliyorlar. Türk, yabancı ayrımı yok. Her hastaya, her yolcuya özel bilgileri giriyoruz. Her yolcuya özel bir QR kod oluşuyor. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ni uygunsuz şekilde kullananlar var. QR kod okutmadan isim ve soyad değişikliği yapabiliyorlar. Sadece ad, soyad değişikliği ile numune alınmadan sahte PCR testi oluşturuyorlar.”

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Bütüner, sağlık personelinin numune alması gerektiğini ancak bazı otel ya da acente çalışanlarının bile numune aldığını vurguladı.