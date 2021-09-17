Sahte PCR’da 2. dalga

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İSTANBUL’da turizm acentelerinde ve sokakta sürüntü örnekleri alarak sahte negatif PCR testleri hazırlayan çeteye geçtiğimiz şubat ayında operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 12 kişiden, Gürcistanlı çete elebaşı N.M. ve sahte bir doktorun da arasında olduğu 5 kişi tutuklandı.

Çete üyelerini izlemeye devam eden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde çalışmaya devam ettiklerini tespit etti. Çete aldıkları sürüntü örneklerini hiçbir şekilde izlemeden sahte test sonuçları hazırlıyor ve negatif sonuçlar veriyordu.

QR KODU DA VAR

Çete üyeleri düzenledikleri sahte test sonuçlarına QR kodu da eklemişti. Kod okutulduğunda testin sonuç sayfası açılıyordu ancak yapılan tüm testlerin sonuçları aynıydı. Sahte evraklarda, internetten öğrenilen gerçek doktorların isimleri de kullanılmıştı. Çete üyeleri, yaptıran kişinin gerçek sandığı testlerden 200 ile 500 dolar arası ücret alıyordu.

Çete üyelerini yönlendiren ve çalışacakları yerleri söyleyen ise cezaevindeki N.M.’ydi. Polis ekipleri önceki gün Esenler’de operasyon düzenleyerek 3 kişiyi gözaltına aldı. Kaldıkları evde çok sayıda kare kodlu sahte test sonucu ile PCR sürüntü kiti ele geçirilen 3 kişi, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılıkta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.