Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karar verildi İstanbulda 15 bin taksiye kameraKarar verildi! İstanbul'da 15 bin taksiye kamera#İstanbul
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldıEşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldı#Himmet Aydemir
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kaygalak: Temassız yöntemler giderek zenginleşiyorİş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kaygalak: 'Temassız' yöntemler giderek zenginleşiyor#Temassız Ödeme
KKTC’de asgari ücret brüt 4970 lira olduKKTC’de asgari ücret brüt 4970 lira oldu#KKTC
Aramızdaki mesafeyi koşmadan kapatamayızAramızdaki mesafeyi koşmadan kapatamayız#Beşiktaş
Son Dakika: Mesut Özil Avrupaya 3 yıl sonra döndü Arsenalin ardından...Son Dakika: Mesut Özil Avrupa'ya 3 yıl sonra döndü! Arsenal'in ardından...#Fenerbahçe
Murat Evgin’den İspanya’da 3 gün üst üste konserMurat Evgin’den İspanya’da 3 gün üst üste konser#Murat Evgin
Almanya’nın tek kadın başbakan adayıAlmanya’nın tek kadın başbakan adayı#Almanya
AUKUS depremiAUKUS depremi#AUKUS
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabasıÜnlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
HABERLERGündem Haberleri

Sahte PCR’da 2. dalga

#Sahte#PCR#Test
Sahte PCR’da 2. dalga

Sahte negatif PCR testi sonucu veren çeteye ikinci operasyon düzenlendi. Şubat ayındaki ilk operasyonda yakalanarak tutuklanan elebaşı N.M.’nin cezaevinden talimatla elemanlarını yönettiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İSTANBUL’da turizm acentelerinde ve sokakta sürüntü örnekleri alarak sahte negatif PCR testleri hazırlayan çeteye geçtiğimiz şubat ayında operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 12 kişiden, Gürcistanlı çete elebaşı N.M. ve sahte bir doktorun da arasında olduğu 5 kişi tutuklandı.

Çete üyelerini izlemeye devam eden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde çalışmaya devam ettiklerini tespit etti. Çete aldıkları sürüntü örneklerini hiçbir şekilde izlemeden sahte test sonuçları hazırlıyor ve negatif sonuçlar veriyordu.

QR KODU DA VAR

Çete üyeleri düzenledikleri sahte test sonuçlarına QR kodu da eklemişti. Kod okutulduğunda testin sonuç sayfası açılıyordu ancak yapılan tüm testlerin sonuçları aynıydı. Sahte evraklarda, internetten öğrenilen gerçek doktorların isimleri de kullanılmıştı. Çete üyeleri, yaptıran kişinin gerçek sandığı testlerden 200 ile 500 dolar arası ücret alıyordu.

Çete üyelerini yönlendiren ve çalışacakları yerleri söyleyen ise cezaevindeki N.M.’ydi. Polis ekipleri önceki gün Esenler’de operasyon düzenleyerek 3 kişiyi gözaltına aldı. Kaldıkları evde çok sayıda kare kodlu sahte test sonucu ile PCR sürüntü kiti ele geçirilen 3 kişi, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılıkta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahte#PCR#Test