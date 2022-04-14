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Sahte hayvan satış ilanıyla dolandırıcılık: 14 şüpheli yakalandı

#Dolandırıcılık#Sahte Hayvan Satış#İlan
Sahte hayvan satış ilanıyla dolandırıcılık: 14 şüpheli yakalandı

Adana'da çeşitli sitelerden bulduğu kedi ve köpek fotoğraflarıyla sahte hayvan satış ilanı hazırlayıp, internet üzerinden almak isteyen 52 kişiyi dolandırdığı iddia edilen C.A. (28) ile birlikte 14 şüpheli, operasyonla yakalandı.

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C.A., bir süre önce internet üzerinden oluşturduğu sahte ilanlarla sözde kedi ve köpek satışı yapmaya başladı. İlanı görenler, C.A. ile iletişime geçip, hayvan satın almak istediklerini söyledi. C.A., bu yöntemle Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce kişiyle bağlantı kurdu. Bu kişiler ücretini gönderip, satın almak istedikleri hayvanlar kendilerine ulaştırılmayınca C.A. ile iletişime geçmek istedi. İlanın kapatıldığını gören alıcılar, dolandırıldıklarını anlayıp, polise başvurdu. Gelen şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Sahte hayvan satış ilanıyla dolandırıcılık: 14 şüpheli yakalandı

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından C.A. ile birlikte çalıştığı belirlenen 1’i kadın 13 şüphelinin 30 ilde 52 dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti. Ayrıca C.A.’nın, benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla arandığını da saptandı. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonu, sahte kimlik, telefon hatları ve dijital materyal ele geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Sahte hayvan satış ilanıyla dolandırıcılık: 14 şüpheli yakalandı

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#Dolandırıcılık#Sahte Hayvan Satış#İlan

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