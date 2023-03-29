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Sahte doktora tahliye

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#Ayşe Özkiraz#Çerkezköy#Asliye Ceza Mahkemesi
Sahte doktora tahliye
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:00

Tekirdağ’daki Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip şikâyette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz (21), 25 Ekim’de tutuklandı.

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Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve ‘yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

‘DİKİŞ İŞLEMİNİ BİR KEZ YAPTIM’

Ayşe Özkiraz, dün davanın 5’inci duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan Özkiraz, “Ameliyata girdiğimi kabul ediyorum. Dikiş işlemini bir kez yaptım. Çok pişmanım, dersimi aldım. Ailem ve kardeşlerim son dönemlerde çıkan haberler nedeniyle alay konusu oldu. Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum” dedi.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti Ayşe Özkiraz’ı, ‘özel belgede sahtecilik’ten 1 yıl, ‘resmi belgede sahtecilik’ten 3 yıl,  ‘yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet’ suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan verdiği 1 yıllık cezada hükmün açıklanmasını geri bırakarak Özkiraz’ın tahliyesine karar verdi. Özkiraz, tutuklu bulunduğu Tekirdağ T Tipi Cezaevinde işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 20.00 sıralarında yakınları tarafından alındı. Özkiraz, özel bir otomobille cezaevinden ayrıldı.

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#Ayşe Özkiraz#Çerkezköy#Asliye Ceza Mahkemesi

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