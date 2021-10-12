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Sahte doktor bu kez yırtamadı

#Doktor#Kıymet Kaya#Banu Mülhim
Sahte doktor bu kez yırtamadı
Burcu Purtul Uçar

Banu Mülhim kendisine sahte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi diploması hazırlayarak 2013 yılında İstanbul Bakırköy’de Güzellik Fabrikası isimli bir güzellik merkezi açtı. Kıymet Kaya karşısındakini doktor sanarak merkeze gitti, karnındaki yağları aldırmak istedi. Banu Mülhim genel anestezi yaptığı Kıymet Kaya’nın karnından çektiği yağları yüzüne enjekte etti.

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Büyük bir acıyla uyanan Kıymet Kaya aynaya baktığında kendisini tanıyamadı. Yüzünün her yanı şişmiş ve morarmıştı. Ertesi gün de yüzünden irin akmaya başladı. Kıymet Kaya yüzünün bir daha düzelmeyeceğini öğrenince suç duyurusunda bulundu. Böylelikle Banu Mülhim’in sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Savcılık Banu Mülhim’e dolandırıcılık suçundan 5, taksirle yaralama suçundan da 1 yıl hapis cezası istedi.

İLK DAVADA BERAAT ETMİŞTİ

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Banu Mülhim, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Mahkeme yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Banu Mülhim’in beraatine karar verdi. Kıymet Kaya, karara itiraz etti.

Bakırköy 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sil baştan görülen davaya, Tekirdağ 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifade veren Banu Mülhim, mağdurun yüzündeki hasarların kesinlikle kendi işleminden kaynaklanmadığını savundu. Duruşmada söz alan Kıymet Kaya, “Sanığın yüzüme 9 yıl önce yaptığı işlem sonrası hâlâ tedavi görüyorum. Cezalandırılsın” dedi. Mahkeme Banu Mülhim’i nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 3.340 TL para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığa, taksirle yaralama suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

Sahte doktor bu kez yırtamadı

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3 KADIN DAHA ŞİKÂYETÇİYDİ

BANU Mülhim, 3 kadının daha şikâyetiyle Bakırköy 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. Mahkeme Banu Mülhim’i dolandırıcılık ve taksirle yaralama suçlarından 9 yıl hapis cezası ile 21 bin 600 TL adli para cezasına çarptırmıştı. Dosya, Yargıtay’da.

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#Doktor#Kıymet Kaya#Banu Mülhim