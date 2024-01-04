‘Sahibinden’ erişilemeyen site

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Siteye girmek isteyen kullanıcılar “sunucu IP adresi bulunamadı” uyarısı ile karşılaşırken, sahibinden.com alan adının başka birileri tarafından alınmış olabileceği iddiaları ileri sürüldü. Şirketten yapılan açıklamada alan adı hizmeti sağlayan firma ile yaşanılan teknik bir sorun nedeniyle erişim problemi yaşandığı belirtildi. Şirket tarafından doğrulanmasa da yaşanan sorunun, alan kaydının geç güncellenmesi veya alan adı hizmeti sağlayan şirketle yaşanan bir aksaklık nedeniyle olduğu tahmin edilirken akşam saatlerinde k siteye erişim sağladı.