Sahadakiler anlattı: Tarifsiz duygular içindeyiz

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Amasra’da TTK’ya bağlı maden işçisi olarak çalışan ve şu an Hatay’da arama-kurtarma çalışmalarına katılan Talip Uçar, 5 yaşındaki Sidra’yı kurtardığı anları şu sözlerle özetledi: “Anlatılmaz yaşanır. Daha önce de arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldım. Ancak her seferinde çok etkileyici anlar yaşıyoruz. Başta sadece babası orada sandık fakat madenci ışığını enkaza tutunca Sidra ile göz göze geldim. Ben onu, arkadaşlarım da beni çeke çeke kızımızı içeriden kurtardık. Tarifi mümkün olmayan duygular içindeyiz.”

İNSANÜSTÜ MÜCADELE

Sahada büyük bir ekiple aralıksız çalışan en önemli kurumlardan biri de Arama Kurtarma Derneği AKUT. AKUT Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, “Depremlerin ilk saatlerinden beri AKUT’un tüm ekipleri bölgede durmaksızın çalışıyor. Şu anda 30 ekip, sahada 760 masa başında 300 olmak üzere binden fazla gönüllümüz, 4 köpeğimiz ve 49 aracımızla birlikte arama kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz. Soğuğun, yorgunluğun yıldıramadığı ekiplerimiz sahada, uyku bilmez ekiplerimiz masa başında insanüstü çabayla emek vermeye devam ediyorlar” dedi.

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UMKE HAYAT DAMARI

Sahada durmaksızın çalışan bir başka grup ise kısaca ‘UMKE’ olarak bilinen Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi. Sağlık Bakanlığı’ndan Hürriyet’e yapılan açıklamaya göre deprem bölgesinde 1251 ambulans, 5 uçak ambulans ve 245 UMKE aracı görev yapıyor, 15 bine yakın UMKE ve Acil Sağlık personeli, sağlık tesislerinde 18 bine yakın doktor ve 111 bini aşkın sağlık personeli olmak üzere toplamda yaklaşık 144 bin personel canla başla çalışıyor.