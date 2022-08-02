Sağlıkta şiddet çağrısına 200 vekil bulunamadı

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159’DA KALDILAR

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında Genel Kurul’da dün yapılan yoklamaya 159 milletvekili katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP grubu ile İYİ Parti grubunun büyük bölümü salonda hazır bulundu. Tutanağa göre CHP’den 121, İYİ Parti’den 28, Demokrat Parti, Memleket Partisi ve TİP’ten 2’şer, DEVA ile Saadet Partisi’nden birer ve bağımsızlardan iki milletvekili yoklamaya katıldı. 200 yeter sayısı bulunamayınca toplantı yapılamadı.

KULİSTE BEKLEDİLER

Olağanüstü toplantı çağrısının amacına ulaşması durumunda Meclis’i kendi gündemleriyle çalıştırmayı planlayan AK Parti ve MHP milletvekilleri Meclis’te hazır bulunmalarına karşın yoklamayı kulisten veya odalarından takip ettiler. Yoklama sırasında bazı AK Partililerin kulis kapısından Genel Kurul’u izlemeleri karşısında CHP’liler, “Başkan kapı arkasında bekleyen insanlar var. Kapı kenarında beklemeyin. AKP milletvekilleri Meclis’ten kaçmayın” diye laf attı. Yoklama sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile bazı AK Partililer salona girdi ancak yoklamaya katılmadı.

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KILIÇDAROĞLU DA GELDİ

Meclis’teki olağanüstü toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu’nun salona girdiğini gören CHP milletvekilleri alkışlar eşliğinde genel başkanlarını karşıladı.