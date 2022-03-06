‘Sağlıkta 6 sorun alanı var çözeceğiz’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sağlık Forumu’nca düzenlenen ‘Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, sağlıkta altı sorun alanı belirlediğini belirterek şunları söyledi:

AKŞAM GOOGLE’DAN BAKTIM

“Sağlık sorunu Cumhuriyet’in kuruluşundan beri var, bundan sonra da olacaktır. Bir sorunu çözersiniz, başka bir sorun çıkar. Ama insanın hayatı zaten sorun çözmekle geçer. Yönetimin de temel görevi zaten sorunları çözmektir. ‘Sağlık sorunları nedir?’ diye akşam Google’a gireyim, bir bakayım dedim. 26 milyondan fazla içerik var.

6 ALAN BELİRLEDİM

Bildiğim kadarıyla 6 sorun alanı belirledim. Birincisi, sağlık çalışanları. Çünkü sizin sorununuz çözülmeden diğer sorunlar çözülemez. Görev yaparken kendisinin bir sorunla karşılaşmaması lazım. Sağlık hizmeti alanlar hastaneye gittiğimizde güler yüzlü bir hekim görmek ister, güler yüzlü bir hemşire görmek ister, sevgiyle bizimle ilgilenen kişiler görmek ister. Hasta olarak bizim sorunlarımızın da bir şekliyle çözülmesi gerekiyor.

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FİNANSMAN ÖNEMLİ

İlaç ve tıbbi alan da önemli, sağlığın dışında düşünülemez. Yeni ürünlerin hekimler tarafından hastalara ulaştırılması lazım. Bazı ürünler çok pahalı, o sorun üzerinde de hep birlikte durmamız gerekiyor. Dördüncüsü tıbbi donanım. Devletin bunları alması, finansman alanıyla ilgili bir sorun olarak karşımıza çıkar. 84 milyonluk bir kitlenin karşılaştığı sorun ve bu sorunun bir şekliyle çözülmesi ve bunun Hazine tarafından veya bireyler tarafından finanse edilmesi, finansmanının bir kısmının katkı payıyla karşılanması, kamu açısından üzerinde durulması gereken temel alanlardan birisi.

TAAHHÜTLER BİLİNMELİ

Şehir hastaneleri, devlet ile özel sektörün karma bir araya geldiği hastaneler. Burada Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği taahhütlerin bilinmesi lazım. Artı bunların topluma getirdiği yükün bilinmesi lazım. Bize çözümler lazım. Nasıl çözeceğiz ve sağlıklı sonuçları nasıl üreteceğiz?”

ASKERİ HASTANE DÖNSÜN

“BUGÜN herkesin beklediği, Silahlı Kuvvetler’in de beklediği askeri hastenelerin olması lazım. Ama maalesef askeri hastaneler kapatıldı.

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Sağlıkçısı olmayan, askeri hastanesi olmayan dünyadaki tek ordu bizim ordumuz. Ordunun sağlık sisteminin mutlaka yeniden ele alınıp oluşturulması gerekiyor.”