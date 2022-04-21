Sağlık ordusunun havadaki melekleri

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2008 yılında acil sağlık hizmeti bekleyenlere ulaşmak amacıyla 2 helikopter ile başlayan Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz ambulans helikopter hizmeti, bugün 12 ilde konuşlu 12 ambulans helikopter ile devam ediyor. Ankara, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon ve Van’da bulunan 12 ambulans helikopter ile hasta ve yaralılara gün doğumu ve gün batımı arasında hizmet veriliyor. Konuşlandıkları iller merkez olmak üzere yakıt ikmali yapmadan 400 kilometre mesafeye kadar hasta-yaralı naklini gerçekleştirebilen helikopterler, 2,5 saat havada kalabiliyor.



38 BİN 325 HASTA TAŞINDI



Ambulans helikopterlerin bölge dışı sevk ve idaresi, Sağlık Bakanlığı Hava Operasyon Merkezi'nce yapılıyor. Helikopterlerde 1 doktor, 1 yardımcı sağlık personeli, sivil havacılık mevzuatına uygun 1 sorumlu pilot ve 1 ikinci pilot olmak üzere 4 görevli bulunuyor. Ambulans helikopterler ile geçen yıl 2 bin 980 hasta, 2008 yılından itibaren ise 38 bin 325 hasta ve yaralı taşındı. Bu sürede helikopterler toplam 68 bin 840 saat uçuş gerçekleştirdi.

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Ankara İl Hava Ambulans Merkezi'nde ambulans helikopter doktoru Sema Görmez, bu mesleği yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Görmez, "Aslında kendi mesleğimizi havada icra ediyoruz. Günde 3-4 vakaya gittiğimiz oluyor. Bu bazen daha da fazla olabiliyor. Şehir dışına gidebildiğimiz gibi Ankara ilçelerinde de görev yapıyoruz. Hastalarımızı hastaneden hastaneye götürdüğümüz gibi ilk defa bizim müdahalede bulunduğumuz, primer vaka dediğimiz hastalarımız da oluyor. Bazen de organ nakli işlemleri için doktorların ekipleriyle birlikte organları da taşıyoruz" diye konuştu.Helikopter pilotlarından Bülent Güngör ise 13 yıldır hava ambulansında pilotluk yaptığını belirterek, "Çok kutsal bir görev yaptığımızın bilinci içerisinde bu görevleri yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu görevlerde almış olduğumuz sevapların çok büyük etkisi bulunmakta. Hastaları almaya gittiğimizde mutlaka hasta yakınları da bölgeye gelmiş oluyor. İnsanların duydukları endişeleri gördüğümüzde onları rahatlatabilmek için uğraşıyoruz. Medikal ekibimiz hastayı alırken yakınlarına hastayı hangi hastaneye götüreceğimizi, hızlı bir şekilde gideceği yere ulaştıracağımızı ve emin ellere teslim edeceğimizi söyleyerek onları telkin etmeye çalışıyoruz" dedi.

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