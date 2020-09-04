YÃ–K tarafÄ±ndan rektÃ¶rlÃ¼klere Kovid-19 sÃ¼recinde eÄŸitim Ã¶ÄŸretim sÃ¼reÃ§lerine iliÅŸkin yazÄ± gÃ¶nderildi. YazÄ±da, Kovid-19 kÃ¼resel salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca tedbir alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bunlarÄ±n uygulamaya konulduÄŸu belirtildi.



YazÄ±da, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n alacaÄŸÄ± tedbirlere iliÅŸkin YÃ–K'Ã¼n Ã§erÃ§eve kararlarÄ± ihtiva eden "KÃ¼resel SalgÄ±nda Yeni NormalleÅŸme Rehberi" yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.



YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na geniÅŸ inisiyatif tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bÃ¼nyelerindeki fakÃ¼lte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimin

sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan yetkili kurullarÄ±nda karar almalarÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan yazÄ±da, son gÃ¼nlerde Kovid-19 hastasÄ± olanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nda ciddiÂ artÄ±ÅŸlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. YazÄ±da, salgÄ±nla mÃ¼cadelenin etkin ÅŸekilde yapÄ±labilmesi ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifletilebilmesi amacÄ±yla alÄ±nacak tedbirlere iliÅŸkin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¶nlendirmelerinin Ã¶nem arz ettiÄŸi belirtilerek,ÂSaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na, Ã¼niversitelerde gÃ¼z dÃ¶neminde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimÂ faaliyetlerinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi konusunda il pandemi kurullarÄ± veya il umumi hÄ±fzÄ±ssÄ±hha kurullarÄ±nÄ±n fikri alÄ±narak rektÃ¶rlÃ¼klerce karar verilmesine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ sorulduÄŸu bildirildi.



YazÄ±da, ÅŸu aÃ§Ä±klamalara yer verildi:



"BakanlÄ±ÄŸÄ±n cevabi yazÄ±sÄ±nda '2020-2021 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n gÃ¼z dÃ¶neminde Ã¶rgÃ¼n eÄŸitimlerde teorik derslerin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca yÃ¼z yÃ¼ze aynÄ± ortamda bulunmaksÄ±zÄ±n uzaktan ve dijital Ã¶ÄŸretim yÃ¶ntemleriyle yapÄ±lmasÄ±,Â uygulamalÄ± eÄŸitimlerin zorunlu olduÄŸu programlarda uygulamalarÄ±n mÃ¼mkÃ¼nse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kiÅŸisel koruyucu ekipmanlarÄ±n kullanÄ±mÄ± saÄŸlanarak ve gerekli tedbirler alÄ±narak yÃ¼z yÃ¼ze sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin Ã¶nerilmesine karar verilmiÅŸtir' ifadesi yer almaktadÄ±r. Ãœniversitenizde, 2020-2021 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim dÃ¶nemine iliÅŸkin planlamalarÄ±nÄ±za ait kararlarÄ±nÄ±zda YÃ–K'Ã¼n, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na tanÄ±mÄ±ÅŸ olduÄŸu inisiyatif Ã§erÃ§evesinde SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin dikkate alÄ±nmasÄ± hususunda gereÄŸini rica ederim."