Sağlık Bakanlığı’ndan pandemide kurban uyarıları

Sağlık Bakanlığı’nın verilerinden derlenen bilgilere göre, koronavirüs salgının etkisinin sürdüğü bu seneki Kurban Bayramı’nda uyulması gereken hijyen ve sağlıklı beslenme uyarıları şöyle:

MASKE-MESAFE ŞART: Etin kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında el hijyeni, maske ve sosyal mesafe gibi kurallar kesinlikle ihmal edilmemeli.

HEMEN PİŞİRMEYİN: Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açıyor. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalarının kurban etlerini hemen tüketmemeleri, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle tüketmeleri gerekiyor.

KALP HASTALARI DİKKAT: Sakatat tüketiminin de arttığı Kurban Bayramı’nda özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyanların sakatat tüketiminden kaçınmaları isteniyor.

HAŞLAMA YA DA IZGARA: Kurban Bayramı’nda, etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemlerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bakımdan etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmesi, kızartmalardan kaçınılması uyarısında bulunuluyor. Çok yüksek ısıda uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemesi gerekiyor. Etlerin kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesine, hayvanlardan geçen bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığının akıldan çıkarılmamasına vurgu yapılıyor.

ÖNCE DİNLENDİRİN SONRA DONDURUN: Kurban etinin buzdolabında dinlendirildikten sonra dondurularak saklanması öneriliyor.

KÜÇÜK PARÇALARA AYIRIN: Kurban etlerinin büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılması ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanması gerekiyor.

SEBZE VE YOĞURT TAKVİYESİ: Bayram süresince etin, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun miktarda, çeşitlilik yaratmak için diğer besin grupları olan süt grubu (süt, yoğurt, ayran, peynir) ekmek grubu (tahıl; makarna, bulgur, pirinç ) sebze grubu ve meyve grubuyla aynı öğünde tüketilmesine özen gösterilmesi gerekiyor.

BAYRAMDA ULAŞIM BEDAVA

Kurban bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00’dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00’ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerde ücret alınmayacak. Aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00’dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00’e kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

İLLE DE PAZARLIK

Kurban alışverişinin olmazsa olmazıdır pazarlık. Bu nedenle pandemi koşullarında pazarlığa da yeni formül bulundu. Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarına sosyal mesafeli pazarlık istasyonu kurdu. Alıcı ve satıcılar, belediyenin kurduğu pazarlık istasyonunda sosyal mesafeye uyarak, tahtadan elle pazarlık yapıyor.