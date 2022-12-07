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Sağlık Bakanlığı uyardı: Kışlıkların ardına saklanmayın

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#Sağlık Bakanlığı#Soğuk#Beslenme
Sağlık Bakanlığı uyardı: Kışlıkların ardına saklanmayın
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

Sağlık Bakanlığı soğuk havalardan korunmak için beslenmeye yönelik uyarılarda bulundu.

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“Birçok insan, kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından uzaklaşırlar” uyarısı yapan Bakanlık, yeterli ve dengeli beslenmeye vurgu yaptı. Bakanlık şu tavsiyelerde bulundu:

“Genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolü, kış aylarında yerini ihmalkârlığa bırakıyor. Birçok insan, kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından uzaklaşıyorlar.

Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli. Süt ve ürünleri, et-tavuk, balık, yumurta, baklagiller, yağlı tohumlar, sert kabuklu yemişler, tahıllar, sebzeler, meyveler tüketilmeli.

YAĞ ALIMINI AZALTIN

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Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi de önemli.

Bağışıklık sisteminde D vitamini de önemli rol oynuyor. Kış aylarında haftada iki kez (300g) balık tüketilmelidir. Prebiyotik besinler, sebzeler kurubaklagiller tam tahıllar, yağlı tohumlar, meyveler ve probiyotik ürünler kefir, yoğurt, ayran, boza, tarhana, şalgam suyu, turşular bağışıklık sistemini olumlu etkilerler.

Yağ alımının azaltılması için yemekler az yağla pişirilmeli. Her gün 2-2.5 litre su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı, açık çay gibi içecekler tercih edilmelidir.”

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