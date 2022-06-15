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Sağlık Bakanlığı: SMA’lı aileler destek almalı

#SMA#Sağlık Bakanlığı#SMA Klinik Protokolü
Sağlık Bakanlığı: SMA’lı aileler destek almalı

Sağlık Bakanlığı ‘SMA Klinik Protokolü’ yayınladı. Protokolde yer alan bilgiye göre, Türkiye’de her yıl ortalama 150 SMA’lı bebek dünyaya geliyor.

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Tedavi yöntemlerinden, tarama programlarına kadar pek çok bilginin yer aldığı protokolde, SMA’lı bebeğe sahip ebeveynlerin ve çocukların mutlaka psikolojik destek almaları önerildi. Protokolün ayrıntıları şöyle:

“Ülkemizde SMA’dan etkilenen yaklaşık 3 bin kişi bulunuyor. Yıllık yeni vaka sayısının ise ortalama 150 olduğu tahmin ediliyor. Ebeveynlerin ve çocukların psikolojik açıdan desteklenmeleri amacıyla, kendilerinin psikopatoloji geliştirme riskleri göz önüne alınarak önleyici ruh sağlığı hizmetlerinden yararlandırılmaları, yaşadıkları stresin artmasına yönelik risk etkenlerinin azaltılması ve olumlu baş etme becerilerinin kazandırılması ve desteklemesi çok önem arz ediyor.”

GRİP AŞISI OLUNMALI

Aşılamaya da değinilen protokolde şu bilgilere yer verildi:

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“Ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalar kronik nörolojik hastalığı olan çocuklarda aşılama oranlarının düşük olduğunu gösteriyor. Ulusal aşılama programında yer alan tüm aşı takvimine uyulmalı, hastalığa yönelik alınan ilaca devam edilmeli, her yıl grip (influenza) aşısı uygulanmalı.”

 

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#SMA#Sağlık Bakanlığı#SMA Klinik Protokolü

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