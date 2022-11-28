Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de...

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.

TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Yayımlanan ilanda "4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı yapılacaktır" denildi.

Bakanlık sürekli işçi alımı için açılan kadroları ise şöyle sıraladı:

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31 BİN 183 SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Sağlık Bakanlığı ilanda ayrıca bin 183 sözleşmeli personel ile 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alınacağı da duyurdu. Bakanlık ilanda şu ifadelere yer verdi:

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel

pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin

internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Adaylar tercihlerini 30 Kasım 2022 - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda

belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini

girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden

verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

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30 bin sözleşmeli sağlık personeli için açılan kadrolar şöyle:

Bin 183 sözleşmeli personel ilanı için açılan kadrolar ise şöyle: