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Haber Giriş: 06.01.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı dolandırıcılarına karşı uyardı! Herkesi ilgilendiriyor

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı dolandırıcılarına karşı uyardı! Herkesi ilgilendiriyor
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Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin" denildi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısını kullanarak vatandaşı dolandırmak isteyen kişilerle ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

İşte Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Sizi arayıp "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin.

COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız!

COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz.

Dikkat: Herkesi ilgilendiriyor Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı...
Dikkat: Herkesi ilgilendiriyor! Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı...

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı dolandırıcılarına karşı uyardı Herkesi ilgilendiriyor

 

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