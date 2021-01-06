Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı dolandırıcılarına karşı uyardı! Herkesi ilgilendiriyor

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısını kullanarak vatandaşı dolandırmak isteyen kişilerle ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

İşte Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Sizi arayıp "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin.

COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız!

COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz.

COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/qwlqDVQi9Y — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) January 6, 2021

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