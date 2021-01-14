Sağlık Bakanlığı aşama aşama paylaştı! İşte aşıda öncelikli meslek grupları...
Koronavirüs aşıları 4 aşamada gerçekleştirilecek. Önce sağlık çalışanları aşılanacak. Birinci aşamada 65 yaş üzeri, ikinci aşamada polis, asker öğretmen, zabıta ve yargı çalışanları gibi meslek grupları aşılanacak. Üçüncü aşamada ise 18-49 yaş arasında kronik hastalar, dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.
Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.
Aşıda öncelikli meslek grupları netleşti:
- Milli Savunma Bakanlığı
- İçişleri Bakanlığı
- Kritik görevlerdeki kişiler
- Zabıta, Özel güvenlik
- Adalet bakanlığı
- Cezaevleri
- Eğitim sektörü (Öğretmenler ve Öğretim üyeleri)
- Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları,
- Fırın , yemek fabrikası, gıda imalathanesi çalışanları ve ambalajlanmış su üreticileri)
- Taşımacılık sektöründe çalışanlar
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