MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoronavirüsle mücadelede dönüm noktası! İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
GeriGündem Koronavirüsle mücadelede dönüm noktası! İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 08:51 | Son Güncelleme:

Koronavirüsle mücadelede dönüm noktası! İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüsle mücadelede dönüm noktası! İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
Abone Olgoogle-news

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığı'nın 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Aşıların İstanbul'daki dağıtımını DHA dakika dakika takip etti. İstanbul'daki hastanelerde aşılamaların bugün başlaması bekleniyor.  

27
  • Koronavirüsle mücadelede dönüm noktası İstanbulda aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
  • Koronavirüsle mücadelede dönüm noktası İstanbulda aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
  • Koronavirüsle mücadelede dönüm noktası İstanbulda aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
  • Koronavirüsle mücadelede dönüm noktası İstanbulda aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığı'na ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı.

DEPODAN ÇIKARKEN KORNALARINA BASTILAR

 Araçların depodan çıkarken kornalarına bastıkları ve polisin de eskortluk yaptığı görüldü. Araç çıkışları havadan da görüntülendi. Ankara'dan İstanbul'a getirilen 'CoronaVac' aşısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün Bakırköy'deki ilaç deposunda bekletildi. Aşılar bu sabah saat 05.00 itibariyle, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen 'aşı nakil araçları' ile İstanbul'daki ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarını götürüldü. Aşılar buradan da hastanelere dağıtıldı. Aşıların İstanbul'daki dağıtımını DHA dakika dakika takip etti.

AŞILAMA BUGÜN BAŞLAYACAK

İstanbul'daki hastanelerde aşılamaların bugün başlaması bekleniyor.  

6 adımda aşı odasına
6 adımda aşı odasına
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle