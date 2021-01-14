Çin aşısı uygulanan Bilim Kurulu Üyelerinden önemli açıklamalar... Sosyal medyadaki 'enjektör' yalanına yanıt verdi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Coronavac aşısı için “Acil Kullanım onayı” verdi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan “Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon” isimli aşı halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler Kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir. Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir." denildi.

PROF. DR. İLHAN VE DOÇ. DR. KAYIPMAZ'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya ve Bilim Kurulu Üyelerine yapıldı.

Aşı uygulanan isimlerden Prof. Dr. Necmi İlhan ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, CNN TÜRK canlı yayınında Uğur Önver'in sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. İlhan'ın açıklamaları şöyle:

Önümüzdeki hafta içinde 30 milyon doz da gelecek. Planlamamız dahilinde gidilecek. 28 günü gelenlere tekrar yapılacak. İnşallah Ramazan Bayramı’na daha ramazan bayramına yüzde 50-60, büyük kısmına ulaşacağımız düşüncesindeyim.

Göçmenler üzerinde de bir planlama yapılıyor. Göçmenlerde 60 yaş üstü sayısı çok az. göçmen sağlık merkezlerinde yapılacak.

(Aşı oldum bana bulaşmayacak mı?) Bu anlama gelmiyor. Akıllarda çok soru var. Biz Türkiye olarak yüzde 91 olarak koruyor açıklamasını yaptık. Brezilya ise sonuçları 3 gruba bölerek açıkladı. Ağır geçirmeye yüzde 100 etkili dedi. Aşı olsak da hastalanabiliriz. Maske-mesafeye devam etmeliyiz. Aşı ağır ve orta düzeyde hastalık geçirmemize engel olacak.

(Yerli aşı) En erken Mayıs ayında olabileceğiz. Türk sağlık çalışanları çok yetkin. Benim önerim sıranız geldiğinde aşı olmanız yönünde. Beklemeye tahammülümüz yok. Bende aşı oldum. Ben de hiçbir şey olmadı. Hiçbir şikayetim yok. Aynı şekilde devam ediyoruz.

(İlk aşıdan sonra kaç gün içinde güvende hissedebiliriz) Aşı oldum diye önlemleri bırakmadım. Ruhsal olarak sorulduğunda, aşı olduktan sonra 3-4 haftadan sonra antikor belirli düzeye geliyor diyebiliriz. Mutasyonu engeller mi, evet.

(Hastane çalışanları için ne zaman aşılama yapılacak?) Sağlık kuruluşu içindeki herkes sağlık çalışanı bizim için. 1 milyon 60 bin sağlık çalışanından 100 bini doktor.

(Emziren anneler aşı olacak mı?) Emziren annelerin biraz daha beklemesi gerekiyor. Aile hekimine danışması tavsiyemiz.

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın açıklamaları ise şöyle:

(Ne kadar aşı yapılacak günlük) Günlük 1.5 milyon kapasitemiz var. Randevulu sistem olduğu için ortalama 5-6 günde tüm sağlık çalışanları başlanacaktır.

(Alerjik rinit hastalarının aşı olması gerekir mi? Yan etkisi var mı?) En sık karşılaşan etkiler baş ağrısı, halsizlik gibi. Dün Necmi ağabey ile aşı olduk. İlk başta aşı uygulama bölgesinde ağrı oldu. Nadir de olsa bu yan etkiler olabilir. 48 saatte bunlar geçebiliyor. Alerjik rinit bende de var. Ben aşı oldum. Herhangi bir riskle karşılaşmadım. Her türlü alerjik reaksiyona karşı hazırlıklar yapılmış durumda. Rehberler yapıldı. Alerjik durumda karşılaşıldığında aşı uygulama bölgesinde rehberler bulunuyor.

(Aşı olanlara antikor testi yapılacak mı?) Rutin bir antikor ya da alerji testi yapılmayacak. Hastalığı geçiren arkadaşlarımız oldu. Antikor seviyesi istenen düzeye oluşmadı. Antikor oluşması bir sorun oluşturmuyor. Aşı öncesinde antikor ya da alerji testi uygulanması olmuyor.

(Aşı sıramın geldiğini nereden öğrenebileceğim?) E-Nabız’da randevu al bölümünde tıklandığında KOVİD-19 aşısı için randevu al bölümü var. Sıra kendisine gelmemişse 10 gün sonra tekrar deneyiniz gibi bir uyarı çıkacak. Kişinin sırası gelmiş ise, bir randevu tarihi ve saati atanması mümkün olacak.

Aşı vasıtasıyla toplumsal bağışıklığı belirli bir seviyeye çıkaralım.

(Enjektörler atılıyor mu?) Sosyal medyada akşam bir tartışma vardı. Daha önce işte bu deneme aşamasında uygulanan enjektörlerin aşı uçlarının kısa olduğu, dün bize uygulanan aşı uçlarının uzun olduğu; efendim işte bizim bir inaktif aşıyı değil de mRNA aşısı olduğumuza yönelik bir karalama haberi vardı.

Aslında alakası yok. Bir tanesi hazır enjektörler halinde gelen formdu, onlar daha küçük iğneliydi.

Bize uygulanan ise flakonların içinden çekildiği için uygun boyuttaki enjektörler kullanılıyordu. Tamamen aradaki fark bundan ileri geliyor.

Artı bizim şu anda sadece aşı anlamında değil yaptığımız tüm enjeksiyonlarda, kullandığımız her türlü enjektör, şırınga dediğimiz eski ismiyle; tıbbi araç gereç, tek kullanımlık. Kullanıldıktan sonra özel kutularda muhafaza ederek atıyoruz.

(İkinci dozun gelmesinde sıkıntı olur mu?) İlgili ülke ve firma ile alakalı. Brezilya’da da acil kullanım için onay çıkacak. Çin’den çıkışlar artacaktır. Böyle bir risk var mı? Var. 47 milyon aşının Şubat’a kadar ülkemize gelmesiydi. Bir sıkıntı yaşanacağını açıkçası düşünmüyorum.