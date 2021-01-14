6 adımda aşı odasına

1) E-NABIZ YÜKLEYİN

Vatandaşlarımız aşı olup olmayacaklarını, sıralarının ne zaman geldiğini öğrenmek ve randevu alabilmek için bilgisayar veya akıllı telefonlarına Sağlık Bakanlığı’nın e-nabız uygulamasını yüklemeli.

2) ‘RANDEVU AL’I TIKLAYIN

E-nabızda ‘randevu al’ seçeneği var. Tıkladığınızda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) karşınıza geliyor. MHRS’de mavi butona bastığınızda, bağlı bulunduğunuz aile hekiminden randevu alabiliyorsunuz. Kırmızıya bastığınızda hastanede bulunan kliniklerden randevu alıyorsunuz.

3) HASTANE, TARİH VE SAAT SEÇİN

‘Randevu al’ı tıkladığınızda COVID-19 aşı düğmesi karşınıza çıkıyor. Bunu tıkladığınızda eğer öncelikli gruptaysanız, size aşı randevusu oluşturma imkânı veriyor. Ama bu arada diyelim ki siz temaslısınız, o zaman ‘Şu anda temaslısınız, 10 gün içerisinde temasınız kalktığında tekrar sorgulayın’ denilecek. Tekrar sorguladığınızda aşı sıranızın geldiğini gördükten sonra bu sefer sistem üstünden randevu alacaksınız. Öncelikli grupta değilseniz yeni gruplar eklendikçe durumunuzun yeniden değerlendirileceği bilgisini alıyorsunuz. Eğer öncelikli gruptaysanız ve aşı sıranız gelmişse, ‘Hastane randevusu al’a tıkladığınızda size en uygun hastaneyi seçebiliyorsunuz. Bir hastane seçerken de, COVID-19 aşı uygulama kliniğini seçmeniz gerekiyor. Hastaneyi seçince karşınıza tarih ve saat çıkıyor. Ondan sonra aşı günü belirleniyor ve gidip aşınızı oluyorsunuz.

4) ALO 182’Yİ ARAYIN



Yoğunlaşmaya yol açmamak için randevu sistemi kullanılıyor. Aşamalar ilerledikçe kişiler, aşılama sırasının kendilerine gelip gelmediğini, e-nabız üzerinden görebilecek. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi. Akıllı telefonunuz veya bilgisayarınız yoksa, mevcut telefonunuzda 182’yi arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

5) AŞI OLMAYA EN FAZLA İKİ KİŞİ GİDİN

Kalabalık ortam oluşturmamak açısından aşı olmaya tek gelinmeli. Ama kişi kendi işini kendi göremiyorsa yanında bir kişi ile de gelebilir. Aşı olduktan sonra 15 dakika beklemek gerekiyor. Bu tüm enjeksiyonlardan sonra uygulanan bir kural. Çünkü kişinin tansiyonu düşebilir, beklenmedik alerji gelişebilir. Bu arada sistem ikinci doz için randevu oluşturacak.

6) MESAJINIZI KONTROL EDİN

Aşıyı yaptırdığınızın ertesi günü şikâyetiniz olup olmadığına, problem yaşayıp yaşamadığınıza ilişkin otomatik bir mesaj alacaksanız. Bu mesajı takip edin ve şikâyetiniz varsa sağlık merkezine başvurun.

ÖNCELİK KİMLERE?

Aşılar öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye’de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde olmak üzere 1 milyon 119 bin 886 sağlık insan gücü bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Geriye kalan aşıların ise kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması planlanıyor. Bu plan arasında toplu ve kalabalık yerde kalan yaşlı ve engelliler de bulunuyor.

DAĞITIM BAŞLADI



Çin aşılarının Sağlık Bakanlığı’nın Ankara’daki depolarından Türkiye geneline dağıtımına başlandı. Aşıların ilk gönderildiği illerden biri Samsun oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun’a gönderilen 26 bin doz koronavirüs aşısından 6 bini özel araçlarla hastane ve sağlık merkezlerine nakledildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, “Aşılarımız öncelikle sağlık çalışanlarımıza yapılacak. Sistem bugün açıldı, MHRS üzerinden sağlıkçılarımız randevularını alacaklar” dedi.

KAYIT VE TAKİP AŞILA’DA



COVID-19 aşı kayıtları ve takibi, Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği ‘AŞILA’ mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Aşı vurulmadan önce mutlaka uygulama üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek. Kare kod okutulup kayıt tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek uygulamayla ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına “https://asila.saglik.gov.tr” adresinden erişilebilecek. Hekimler ve sağlık personelinin kullanacağı AŞILA, “https://mobilmarket.saglik.gov.tr” adresi üzerinden IOS, Android ve Huawei için indirilebilecek.