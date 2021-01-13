Ateş Kara ve Mehmet Ceyhan koronavirüs aşısı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk koronavirüs aşısını oldu. Hemen ardından Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ve Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara da koronavirüs aşısı oldular.

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Ben sırası gelen özellikle sağlık çalışanların ve büyüklerimizin mutlaka olması gerektiğini söylüyorum." dedi