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Ateş Kara ve Mehmet Ceyhan koronavirüs aşısı oldu
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı olmasının ardından Mehmet Ceyhan ve Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'da koronavirüs aşısı oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk koronavirüs aşısını oldu. Hemen ardından Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ve Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara da koronavirüs aşısı oldular.
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Ben sırası gelen özellikle sağlık çalışanların ve büyüklerimizin mutlaka olması gerektiğini söylüyorum." dedi
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