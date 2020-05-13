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AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 22:30,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan "Kontrollü Sosyal Hayat" vurgusu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü Sosyal Hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele "Kontrollü Sosyal Hayat" ifadeleri üzerinde durdu. Maske ve sosyal mesafenin yeni hayat tarzının iki önemli şartı olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Kontrollü Sosyal Hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir. Pazar yerinden toplu taşımaya, AVM’den iş yerine, sınıftan sokağa, amacı birlikte olduğumuz tüm alanlarda Koronavirüs riskini hepimiz için azalmaktır. Bir koşulu var: Maske Sosyal Mesafe."

Sağlık Bakanı Kocadan Kontrollü Sosyal Hayat vurgusu

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