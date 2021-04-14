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Sağlık Bakanı Koca'dan 'kısmi kapanmada vakaların azaltılması' çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kısmi kapanmanın fırsat olduğunu belirterek "Aşıya kadar vakaları azaltalım." çağrısında bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.
Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021
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