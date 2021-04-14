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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 17:11 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan 'kısmi kapanmada vakaların azaltılması' çağrısı

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Sağlık Bakanı Koca'dan 'kısmi kapanmada vakaların azaltılması' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kısmi kapanmanın fırsat olduğunu belirterek "Aşıya kadar vakaları azaltalım." çağrısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

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