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Haber Giriş: 25.01.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan 80 yaş üzeri için aşı açıklaması

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Sağlık Bakanı Koca'dan 80 yaş üzeri için aşı açıklaması
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Bakan Koca, ''Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar.'' açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşı programının günlük gelişiminin artık canlı izlenebileceğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından, bugünden itibaren canlı olarak verilmeye başlanan "Türkiye Günlük Aşı Tablosu"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Tüm Türkiye'de aşı programının günlük gelişiminin artık canlı izlenebileceğini vurgulayan Koca, "Program ilerledikçe daha fazla bilgiyi paylaşabileceğiz." ifadesini kullandı.  

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