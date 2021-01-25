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Haber Giriş: 25.01.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı! İşte il il son durum…

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Türkiye'nin günlük aşı tablosunun yer aldığı 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' erişime açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde hakkındaki bilgileri paylaştığı platformda aşı haritası ile il il aşılanan kişi sayısı görüntülenebiliyor.

Türkiye’de aşılama süreci sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlarla devam ederken aşılama hakkında son bilgilerin yer aldığı ‘COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ vatandaşların kullanımına açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz” diyerek duyurduğu platforma covid19asi.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

TÜRKİYE’DE AŞILAMA 1 MİLYON 200 BİNİ GEÇTİ

Türkiye’deki 81 ilde aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor. Sitede yer alan son bilgilere göre toplam aşılama sayısı 1 milyon 244 bin seviyesinde yer alırken 228 bin ile İstanbul aşılamanın en çok yapıldığı şehir oldu.

Türkiyenin aşı haritası erişime açıldı İşte il il son durum…

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