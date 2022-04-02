Sağlık Bakanı Koca: Otizm 240 kat arttı

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‘Otizm Farkındalık Günü Sempozyumu’nun açılış konuşmasını çevrimiçi olarak gerçekleştiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca özetle şu bilgileri paylaştı: “Otizm doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Görülme oranındaki artışla otizm giderek önem kazanmaktadır. Sizlerle şaşırtıcı bir veri paylaşacağım. Son 20 yılda otizmin dünyada görülme sıklığı 240 kat artmıştır. Bu artış, yapılacak hizmetlerin önemini ortaya koymuştur.

2 MİLYON ÇOCUK TARANDI

Sağlık Bakanlığı olarak bu alanda kısa vadede çözüm üretmemiz gereken sorunların yanı sıra diğer ülkelere de örnek teşkil edecek ve ülkemize uzun yıllar hizmet edecek altyapı projelerine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Sorun tespit ettiğimiz 17 farklı alanda titiz çalışmalar yürütüyoruz.

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Gururla belirtmeliyiz ki yaklaşık 5 yıl önce başlattığımız otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğumuza ulaştık. Aile hekimlerimiz, saha koordinatörlerimiz ve çocuk ergen ruh sağlığı uzmanlarımız tarafından program başarı ile uygulanmaya devam ediyor.

Bu başarının ardından yeni hedefimiz, erken müdahale konusunda da çok daha nitelikli bir hizmet seviyesine ulaşmaktır. Bakanlığımızın, içinde bulunduğumuz 2022 yılında, bu amaçla yeni çalışmalar başlatacağını ifade etmek istiyorum.”

FARKINDALIK OLUŞTU

TOHUM Otizm Vakfı’ndan alınan bilgilere göre; günümüzde her 20 dakikada 1 çocuk otizm tanısı alıyor. Bu artışın, son yıllarda otizm farkındalığının artmasıyla birlikte ailelerin daha çok doktorlara başvurmasına bağlı olduğu düşünülüyor. Vakfın Eğitim Kurumları Eğitim Direktörü Nergiz Koçarslan, “Erken tanı ve doğru yöntemlerle yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabiliyor. Hatta bazı çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabiliyor” dedi.

BAŞLICA BELİRTİLER

OTİZMİ erken dönemde fark etmek çocukların eğitim alarak gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması açısından önem taşıyor. Uzmanlar belirtilerden bir ya da birkaçı görüldüğünde çocuk ve ergen pskiyatrisine başvurulması gerektiğini söylüyor. Belirtilerse şöyle sıralanıyor:

- Göz teması kuramama,

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- İsmi söylendiğinde dönüp bakmama,

- Dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duyma,

- Sallanmak, parmak uçlarında yürümek gibi hareketlere sahip olma,

- Yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymama,

- İşaret parmağını kullanarak istediği şeyi gösterememe,

- Takıntılı davranışlar sergileme,

- Konuşmada gerilik.