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Sağlık Bakanı Koca: İnşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36’ya çıkacak

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#Fahrettin Koca#Şehir Hastanesi#Tedavi
Sağlık Bakanı Koca: İnşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36’ya çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 21:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36’ya çıkacak” dedi.

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “1999 Büyük Marmara Depremi 7,4 büyüklüğündeydi. Ondan daha şiddetli depremlerde bile hasta tedavi etmeye, ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36’ya çıkacak” ifadelerine yer verdi.

 

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#Fahrettin Koca#Şehir Hastanesi#Tedavi

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