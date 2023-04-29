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Sağlık Bakanı Koca duyurdu... İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor

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#Fahrettin Koca#İzmir#Şehir Hastanesi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu... İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 19:50

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “İzmir Bayraklı Şehir Hastanemiz, şuan tıbbi cihazlarına kavuşmuş durumda, cihazların son testleri yapılıyor. Hasta kabulü içinse, 30 günden gün sayıyoruz. İzmir’in 3 yeni sağlık yatırımından en büyüğü şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği mitinge katılan Koca, Bayraklı Şehir Hastanesinin hizmete hazırlandığını ifade ederek, “Şehir hastanemiz, şuan tıbbi cihazlarına kavuşmuş durumda, cihazların son testleri yapılıyor. Hasta kabulü içinse, 30 günden gün sayıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu... İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor

Bakan Koca, “İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, hizmete hazırlanıyor. 628 bin metrekare kapalı alana sahip bu sağlık kompleksi; kadın ve çocuk hastalıkları hastanesi, KVC hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve genel hastane olmak üzere 6 hastaneden oluşuyor. Binalar, depreme karşı sismik izolatörlü. 2 bin 74 yatak kapasiteli hastanede; 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 349 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor. İzmir Bayraklı Şehir Hastanemiz, şuan tıbbi cihazlarına kavuşmuş durumda, cihazların son testleri yapılıyor. Hasta kabulü içinse 30 günden gün sayıyoruz. İzmir’in 3 yeni sağlık yatırımından en büyüğü şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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#Fahrettin Koca#İzmir#Şehir Hastanesi

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