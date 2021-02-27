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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 18:23 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca: Dünya mücadelemizden takdirle bahsediyor

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Sağlık Bakanı Koca: Dünya mücadelemizden takdirle bahsediyor
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Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini takdirle gündeme getiren devletlerin arttığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini takdirle gündemine getiren devletlerin arttığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından sağlık ekiplerinin Van'ın Bahçesaray ilçesinde aşılama uygulamasını içeren ve dünya medyasında yayınlanan bir haberi paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor. Dünya takdir etsin diye mücadele vermedik. Mücadelemiz vatandaşımızın sağlığı ve afiyeti için. Dünyanın takdiri değerli ama milletimizin güveni daha değerli." ifadelerini kullandı.

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