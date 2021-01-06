Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'SMA kampanyası' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarına yönelik kampanyalara ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir.