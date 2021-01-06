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Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'SMA kampanyası' açıklaması

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'SMA kampanyası' açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir" paylaşımını yaptı.

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarına yönelik kampanyalara ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir.

 

 

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