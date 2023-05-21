Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK’te... İşte Türkiye’nin konuştuğu Defne Devlet Hastanesi

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Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. Hastane bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

CNN TÜRK ekibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi. İçinin ilk defa görüntülendiği Defne DevletHastanesi'ne dair bütün tartışmalara yorumlara Bakan Koca cevap verdi.

Bakan Koca’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Doğrusu pek anlamadım ama önemli bir konu haline geldi. Deprem sonrası Hatay’da sağlık kuruluşları hizmet veremez duruma gelmişti. Çelik konstrüksiyondan yapılmış hastanenin yapımına karar verdik. Defne’de bir hastane yapımı söz konusuydu. Defne depremde en çok etkilenen ilçelerden. Tek katlı hastane yapımını hızla başlattık. En uygun neresi olabilir diye bu bölgede karar kıldık. 57. gündeyiz. Çatı ve çevreleri ile bitmiş olan, hasta kabulüne başlayan 300 yataklı bütün birimleri ile hizmet verebilecek bir hastane. Hizmetleri ile yarından sonra hizmet verebilecek. 28 bin metre kare alandan oluşacak.

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TEMEL ATMA GÖRÜNTÜLERİ

İlk kolonunu koyduğumuz gün 23 Nisan'dı. Yani 27 günlük çelik yapıdan bahsediyoruz. 57 günden de bahsetmiyorum. Hafriyat bu kadar uğraştırmamış olsaydı daha kısa sürede de bitmiş olurdu. O temel sembolikti. Çünkü burası çelik yapıdan oluşan bir yapı. 28 dönümlük 70 cm'ye kadar temelden oluşan bir temel yapısından bahsediyorum. Çelik yapıya özgü bir temel söz konusu olduğu için sembolik bir temel atma töreniydi.

Daha önce paylaşılan bir fotoğraf. O yapıların bittiği, poliklinik, laboratuvar, yataklı servislerin bittiği kısım. Ameliyathanelerin de yoğun bakımların da tamamlanarak hizmete açılacağını söylemiştik. Kısa sürede bitti.

Ameliyat hanenin devreye girmesi 2 haftayı bulur. Pazartesi gününden itibaren hastalar bütün birimlerde muayene olabilir. Servise de hasta yatırılabilir durumda.

300 yataklı bir hastaneden bahsediyoruz. İki yataklı bir oda 28 metrekareden oluşuyor. Bütün odalar felaket anında yoğun bakıma dönüştürülebilir bir altyapıya sahip.

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Laboratuvarda bütün tetkikler yapılabilir durumda. Tamamen faaliyete geçtiğinde bin 44 kişi çalışıyor olacak.