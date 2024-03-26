Safranbolu ve Daday ‘sakin şehir’ 

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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 1.5 yıl önce ‘Sakin Şehir’ ağına katılmak için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, “Safranbolu kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası’nda yer alan Türkiye’de tek, dünyada 20 kentten birisi. Cittaslow unvanının Safranbolu’ya çok yakışacağını düşünerek 1.5 yıl önce çalışmalarımıza başlamıştık. Cittaslow Ağı’nın gerektirdiği 70 özelliği sağladığımız için Safranbolu Cittaslow Ağı’na kabul edildi. Safranbolu için hedef kitlemiz turizm adına Avrupalı, kültür turizminden anlayan, alım gücü yüksek kitle” dedi. Daha önce listede 23 şehri olan Türkiye, Safranbolu ve Daday’ın da dahil edilmesiyle bunu 25’e çıkarmış oldu.