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Safranbolu ve Daday ‘sakin şehir’ 

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#Unesco#Safranbolu#Belçika
Safranbolu ve Daday ‘sakin şehir’
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 07:00

Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi ile Kastamonu’nun Daday ilçesine Belçika’nın Damme kentinde düzenlenen törenle ‘Sakin Şehir’ (Cittaslow) unvanı verildi.

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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 1.5 yıl önce ‘Sakin Şehir’ ağına katılmak için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, “Safranbolu kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası’nda yer alan Türkiye’de tek, dünyada 20 kentten birisi. Cittaslow unvanının Safranbolu’ya çok yakışacağını düşünerek 1.5 yıl önce çalışmalarımıza başlamıştık. Cittaslow Ağı’nın gerektirdiği 70 özelliği sağladığımız için Safranbolu Cittaslow Ağı’na kabul edildi. Safranbolu için hedef kitlemiz turizm adına Avrupalı, kültür turizminden anlayan, alım gücü yüksek kitle” dedi. Daha önce listede 23 şehri olan Türkiye, Safranbolu ve Daday’ın da dahil edilmesiyle bunu 25’e çıkarmış oldu.

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#Unesco#Safranbolu#Belçika

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