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Rus anneden çocuğunu getirmeyen eski eşine: Çocuğum nerede

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#Rus#Anne#Çocuk
Rus anneden çocuğunu getirmeyen eski eşine: Çocuğum nerede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 07:00

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan Olga Top, velayeti kendisinde olan kızı Victoria Öztürk’ün (8), babası tarafından kaçırıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

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RUS uyruklu Olga Top (30) ve Mustafa Öztürk (38), internette tanışıp arkadaş oldu. Olga, 2012 yılında Rusya’dan Türkiye’ye, Öztürk’ün yaşadığı Mersin’e geldi. Çift, 2016’ya kadar burada birlikte yaşadı. 2013’te çiftin Victoria adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrılan çiftin çocuklarının velayeti için açılan davada Mersin 6’ncı Aile Mahkemesi, 2018’de velayeti anneye verdi. Mahkeme, Öztürk’e de belirlenen aralıklarla çocuğunu görme hakkı tanıdı. Bu sürede Olga yeniden evlenirken, kızı Victoria da onunla yaşamaya devam etti.

KIZINI GERİ GETİRMEDİ

Mustafa Öztürk, geçen haziran ayının sonunda 1 ay süreyle çocuğunu görme hakkını kullanmak için Olga Top’un yaşadığı Muğla Fethiye’ye gelip kızını aldı. Ancak iddiaya göre, 1 aylık süre geçmesine rağmen Öztürk, Victoria’yı geri getirmedi. Olga Top, çocuğunu almak için eşiyle Mersin’e gitti. Öztürk’ün çocuğu Olga’dan kaçırdığı iddiasıyla aile, avukatları aracılığıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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‘AÇ MI TOK MU BİLMİYORUM’

ÇOCUĞUNDAN haber alamadığını, çok endişelendiğini söyleyen Olga Top, “Çocuğumu düşünmediğim tek bir zaman bile yok. Gözlerime uyku girmiyor. Sürekli ‘Acaba ne yapıyor?’ diye düşünüyorum. Aç mı tok mu, ne yapıyor, bilmiyorum. Beni, çocuğumu vermemek için iftira atmakla tehdit etti. Ben 3 çocuk annesiyim. Kendi kalbimin altında taşıdığım çocuğumun kötülüğünü ister miyim? Velayet davasında çocuğun bende kalmasını zaten kendisi istemişti. Çocuğa bakamayacağını söylemişti. Elimizde evraklar var. Çocuğumu vermeleri gerekiyor ama vermiyorlar. Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Tek isteğim yavruma kavuşmak” ifadelerini kullandı.

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#Rus#Anne#Çocuk

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