RTÜK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği ‘Dünya Dili Türkçe’ seferberliğine destek

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Üst Kurulun, daha önce başlattığı "radyo ve televizyonlarda doğru, güzel ve anlaşılır Türkçe kullanımının yaygınlaştırılması" çalışmalarını kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Milli birlik ve beraberliğin vazgeçilmez teminatı Türkçenin, doğru ve güzel kullanılması için hayata geçirilen özenli çalışmalara yenilerinin ekleneceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Dili Türkçe kampanyası kapsamında hedefimiz, milli bir seferberlik ruhuyla yabancı kavramların istilası karşısındaki güzel Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmektir. Dünyanın en köklü ve seçkin dillerinden biri olan Türkçenin hak ettiği yere ulaşması için bazı noktalara kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Radyo ve televizyonlarda Türkçenin doğru kullanılması, özellikle iş yeri adlarında görülen yaygın yozlaşmanın önüne geçilmesi, Türkçesi varken gereksiz yere kullanılan yabancı kelimelerin engellenmesi, sosyal medyada kullanılan özensiz Türkçenin giderilmesi, halkımızda köklü bir dil bilincinin ve duyarlılığının oluşturulması gerekmektedir. Bu minvalde kamuya, sivil toplum kuruluşlarına, ailelere önemli görevler düşerken başta gençlerimiz olmak üzere toplumun her kesimini kolayca etkileyen basın ve yayın organlarının hassasiyetine ihtiyaç duyuyoruz.

Yayıncılarımız Türk dilinin yerinde, doğru ve kurallarına uygun şekilde kullanımına azami özen göstermelidir. Toplumun büyük bir kesimine hitap eden radyo ve televizyon spikerlerinin, muhabirlerinin ve yayın konuklarının Türk dilini doğru ve özenli kullanmalarını önemle rica ediyoruz."

"YAYINLARDA YAPILAN TÜRKÇE YANLIŞI SAYISI 4 BİN 598'DİR"

"Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yaklaşık bin saatlik taramadan elde edilen tespitler neticesinde, yayınlarda yapılan Türkçe yanlışı sayısının 4 bin 598 olduğunun saptandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda özellikle televizyon yayınlarındaki kuşak bantlarda hayati yazım yanlışları dikkat çekmektedir. Yazım yanlışları en çok haber bültenlerinde görülmekle beraber reklamlar ve kuşak programlarda da benzeri sorunlar yaşanmaktadır. Türkçe karşılığı olmasına rağmen yabancı kelime kullanılması alışkanlığı, en çok reklamlar ve dizi filmlerde görülmektedir. Çocuklara yönelik programlarda ve çizgi filmlerde ise çokça yabancı yer ve karakter adı kullanılmaktadır. Özetle ortaya koyduğumuz tespitler doğrultusunda yayıncılarımızın, radyo ve televizyon yayınlarını bu gözle yeniden değerlendirmelerini düzenleyici yayın otoritesi olarak ısrarla talep ediyoruz.

Türkçemiz milli ruhumuz, kimliğimizdir. Türkçemiz asil milletimizin bin yıllık tarihinde biriktirdiği manadır, atalarımızdan öğüttür, yavrularımızın ninnisidir. Dili yok olan bir milletin hafızasını ve benliğini de kaybedeceği bilinciyle bahsettiğimiz hususlara titizlikle riayet edilmesi yayıncılarımızın asli görevidir. RTÜK olarak 2021 yılı içinde gerek eğitimler, gerek çalıştaylar, gerekse de projelerle Dünya Dili Türkçe seferberliği için her türlü çalışmanın içerisinde olacağımızın bilinmesini isteriz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bu konuda tüm yayıncılarımıza gereken destekleri vermeye hazırdır. Duyarlılık göstererek Türkçemizi radyo ve televizyon yayınlarına güzel ve doğru aktaran bütün meslektaşlarımıza da özellikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelin kimliğimize sahip çıkalım, gelin Türkçemizi en güzel şekilde kullanalım, kültürümüzü geleceğe özenle taşıyalım."



