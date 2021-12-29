RTÜK'ten 3 kanala para cezası! Disney Plus lisans aldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pitbull saldırısında şaşırtan detay Asiye Ateşten ilk karePitbull saldırısında şaşırtan detay! Asiye Ateş'ten ilk kare#Asiye Ateş
Dizi sahnesi değil gerçek Meydanda utanç yürüyüşüne çıkardılar...Dizi sahnesi değil gerçek! Meydanda utanç yürüyüşüne çıkardılar...#Çin
Hat sanatında tescil tartışmasıHat sanatında 'tescil' tartışması #Hat Sanatı
Kılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiası Çelik: Bilgi, belge yok… Tipik bir fitne siyasetidirKılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiası Çelik: Bilgi, belge yok… Tipik bir fitne siyasetidir#AK Parti
Rezidansta yangın Mahsur kalanlar kurtarıldı… İstanbul’da büyük panikRezidansta yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı… İstanbul’da büyük panik#Esenyurt
Dev tünel hizmete açıldı... Erdoğan: Uluslararası bağlantıların bir parçası olacakDev tünel hizmete açıldı... Erdoğan: Uluslararası bağlantıların bir parçası olacak#Cumhurbaşkanı
Bakan Kurumdan belediyeler arası ayrımcılık iddiasına yanıt: Yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayızBakan Kurum'dan belediyeler arası ayrımcılık iddiasına yanıt: Yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız#Murat Kurum
Sır gibi saklanan silah gün yüzüne çıktı Savaş görevine başladı...Sır gibi saklanan silah gün yüzüne çıktı! Savaş görevine başladı...#Rusya
Meteorolojiden kırmızı uyarı Bu gece, yarın ve cuma gününe dikkatMeteoroloji'den 'kırmızı' uyarı! Bu gece, yarın ve cuma gününe dikkat#Hava Durumu
Görenler gözlerine inanamadı... Otomobiller buz tuttuGörenler gözlerine inanamadı... Otomobiller buz tuttu#Rusya
Otelde feci ölüm... Pet şişedeki mermer cilasını su sanıp içtiOtelde feci ölüm... Pet şişedeki mermer cilasını su sanıp içti#İzmir
Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur dedi, tek tek sıraladı... Canikliden 13 madde'Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur' dedi, tek tek sıraladı... Canikli'den 13 madde!#Nurettin Canikli
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleriBir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!#Marilyn Manson
Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemişSaçlar "aslan yelesi" daha aklar bile düşmemiş!#Ünlülerin Eski Halleri
Hastalığı yaymak için maskesiz geziyordu... Koronavirüsten öldüHastalığı yaymak için maskesiz geziyordu... Koronavirüsten öldü!#Italya
HABERLERGündem Haberleri

RTÜK'ten 3 kanala para cezası! Disney Plus lisans aldı

#RTÜK#Para Cezası#Disney Plus
RTÜKten 3 kanala para cezası Disney Plus lisans aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkesi ihlalleri nedeniyle FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası uyguladı. Öte yandan Disney Plus'a yayınlar için lisans verildi.

Haberin Devamı

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebubekir Şahin başkanlığında toplanan Üst Kurul, izleme uzmanlarının hazırladığı raporları ele aldı. Tele 1'de yayınlanan 'Demokrasi Arenası' programında emekli Amiral Türker Ertürk'ün sarf ettiği sözleri inceleyen RTÜK, 6112 sayılı yasada geçen yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğine karar verdi. Üst Kurul, programda sarf edilen 'Bu iktidar cumhuriyet düşmanı, gerçekten öyle. Bu iktidar demokrasi düşmanı, bu kadın-erkek eşitliğine düşman, çağdaş değerlere düşman… Türkiye, işte nerede Suriye'de, nerede Libya'da bu tür maceralar peşinde, emperyalist maceralar peşinde. Paralarınız buralarda yok oluyor biliyor musunuz? …Amerika Birleşik Devletleri'nin tetikçiliğini yapıyor' sözlerinin eleştiri sınırlarını aşan, devletin saygınlığını zedeleyici ve toplumda ayrışmaya neden olabilecek ifadeler olduğuna kanaat getirerek, yayıncı Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Gözden Kaçmasın

RTÜKten televizyonlara şiddet uyarısıRTÜK'ten televizyonlara 'şiddet' uyarısıHaberi görüntüle

Üst Kurul, Şirin Payzın, Emin Çapa ve Barış Terkoğlu'nun yer aldığı Halk TV'nin 'Sözüm Var' programı hakkında düzenlenen raporu da görüştü. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aleyhinde yayın yapılan programda dile getirilen açıklamaların; kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde olduğu tespit edilerek, Halk TV'ye idari para cezası verildi.

Haberin Devamı

Üst Kurul'un gündemindeki diğer dosyada ise FOX TV yer aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) başvurusu üzerine hazırlanan raporun ele alındığı toplantıda, FOX Ana Haber'in sunucusu Selçuk Tepeli'nin EPDK hakkında söylediği sözler detaylı olarak incelendi. Kurul, Tepeli'nin ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığına hükmederek, yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uyguladı.

DISNEY PLUS LİSANS ALDI

RTÜK toplantısında ayrıca Disney Plus'ın internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurusu da görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren, yurt dışı menşeili yayın kuruluşuna Türkiye'de 10 yıl süre ile yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.

Gözden Kaçmasın

Pitbull saldırısına ilişkin görüntülerin bir kısmı silinmiş Asiye Ateşten ilk karePitbull saldırısına ilişkin görüntülerin bir kısmı silinmiş! Asiye Ateş'ten ilk kareHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#RTÜK#Para Cezası#Disney Plus

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para