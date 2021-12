Pitbull saldırısına ilişkin görüntülerin bir kısmı silinmiş! Asiye Ateş'ten ilk kare

Haberin Devamı

Beştepe Mahallesi'nde geçen hafta Çarşamba günü Asiye Ateş, babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitenin basketbol sahasında 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan küçük Asiye, hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'teki tedavisinin ardından ambulans uçakla Antalya'ya gönderilen Asiye Ateş, burada Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ameliyat edildi.

Dün akşam saatlerinde tamamen uyandırılan Asiye Ateş, kendisiyle ilgilenen hemşirenin elini sıkarak bir şeyler mırıldandı. Bilinci yerinde olan küçük asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.

AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş'in yakından ilgilendiği Asiye'yi ziyaret için gece saatlerinde hastaneye gitti. Asiye'nin durumu hakkında bilgi alan milletvekilleri, aileye bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Çelik ve Köse ziyaretlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Asiye'nin yatağında yüzünde sargılarla yattığı görüldü.



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Asiye hakkında şu bilgileri paylaştı:

Hayati sıkıntısı vardı şu an akarte ettik. Enfeksiyon bulguları takip edilerek birkaç ameliyat planlanacak ancak zaman alacak. Yüz sinirinin geçtiği nokta hasar görmüş şu etapta herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Daha net bilgi alacağız. Yüz felci varsa buna yönelik ameliyatlar da olacak. Saçlı derisini saçlı hale getirmeye çalışacağız.

Beyin dokusu ile ilgili sıkıntılar vardı onları giderdik. Estetik amaçlı ameliyatlar olacak ama onlar için erken.



"SERVİSE ALINDI"

Asiye Ateş’in sağlık durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete tarafından yapılan açıklamada, “Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi olup, hayati bulguları da stabil seyretmektedir. Hastamız yoğun bakım ünitesinden servise alınmış durumdadır. Servis koşullarında takip ve tedavisi devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından sitenin güvenlik görevlisi A.Ç. ile site yöneticisi Mustafa Elibol, sekreteri Süheyla Kurçak, Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can gözaltına alındı. Sorgularında suçlamaları reddeden ve köpeğin kendilerine ait olmadığını iddia eden 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden güvenlik görevlisi A.Ç., savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can tutuklandı, Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

TÜM SİTE SAKİNLERİNİN İFADESİ ALINDI

Olayın ardından Asiye'nin babasının köpeklerin sahibinin Mustafa Elibol ile sekreteri Süheyla Kurçak olduğunu söylemesinin ardından babanın ek ifadesi alındı. Jandarma ekipleri, site sakinlerinin de bilgisine başvurdu. Sitede yaşayan 28 kişinin alınan ifadeleri ve yürütülen soruşturma sırasında, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de teknik inceleme yaptı.

KAMERA GÖRÜNTÜLER SİLİNMİŞ

Yapılan incelemeler sırasında olayın yaşandığı gün ve saate ait güvenlik kamerası görüntülerinden bir kısmının uzaktan erişim yöntemiyle silindiği belirlendi. Teknik çalışma ile silinen görüntüler kurtarılırken, bu şekilde delillerin karartılmaya çalışıldığı kanaatine varıldı. Site yöneticisi Mustafa Elibol ve sekreteri Süheyla Kurçak'ın yasak olmasına rağmen köpeklerin tasmasız şekilde site içerisinde dolaştırılmasına göz yumarak kasten ihmal ve delil karartma suçunu işledikleri saptanınca, haklarında yeniden gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, delillerin karartılması başta olmak üzere diğer eylemleri ile küçük Asiye'nin yaralanmasına sebebiyet verdikleri belirlenerek çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından; 'Kasten adam yaralamanın nitelikli hali' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Dün tutuklanan şüphelilerden site yöneticisi Mustafa Elbol, olayla ilgisi bulunmadığını öne sürdü. Köpeklerin kendisine ait olmadığını söyleyen Elibol, aleyhine ifade verenlerin, geciken aidat ödemeleri nedeniyle tartıştığı kişiler olduğunu öne sürdü. Asiye'nin babasıyla da herhangi bir probleminin bulunmadığını ve olay sonrası şikayetçi olmamasını istediği iddialarının doğru olmadığını ifade eden Elibol, "Bu köpekler bana ait değil. Hatta bir süre önce bu köpeklerin siteden alınması için belediyeye başvuruda bulundum. Ekipler geldiği zaman şu an tutuklu bulunan Zeliha ve Zeynep Can kardeşler, köpeklerin kendilerine ait olduğunu söyledi.



Köpeklerin kimlik kartlarını göstererek götürülmesini engelledi. Kimliklerinde de bu köpeklerin ırkları pitbull olarak değil, farklı ırklar olarak geçiyordu ve tehlike oluşturmadığı için ekipler tarafından alınmadı. Beni şikayet eden ve aleyhime ifade veren kişiler site sakini ve bu kişilerle aidat ödemesi ve farklı konular nedeniyle tartışmalarımız bulunuyordu. Bu kişiler intikam duygusu ile hareket ederek şimdi köpeklerin bana ait olduğunu iddia ediyor ve bu suçlamaları kabul etmiyorum. Güvenlik kameralarının silinmesine yönelik bir girişimim olmadı. Kayıtların uzaktan silindiği belirtilen saatte ise ben jandarmada gözaltında bulunuyordum ve telefonum da yanımda değildi" dedi.

OLAY SIRASINDA SİTEDE OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Süheyla Kurçak ise sitede sekreter olarak çalıştığını ve köpeklerin sahibi olmadığını söyledi.



Hayvan sevgisi olduğu için daha önce köpeklerle fotoğraf çektirdiğini ve zaman zaman beslediğini anlatan Kurçak, "Benim olaylarla herhangi bir ilgim yok. Olay sırasında da sitede değildim. Köpeklerin sahibi olan iki kız kardeş şu anda cezaevinde. Daha önce köpeklerin alınmasına da bu kişiler pitbull olmadıklarını söyleyerek engel olmuşlardı. Aleyhime verilen tanık ifadelerini kabul etmiyorum" dediği bildirildi.