RTÜK yarın toplanıyor! Gündemde önemli başlıklar var

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yarın kritik bir toplantı yapacak. Gündemde çok sayıda izleme raporu var.

Raporların ilk tartışmalara yol açan ”Kızıl Goncalar” dizisi.

Dizi hakkında RTÜK’e 31 binin üzerinde şikâyet ulaştı.

Vatandaş bildirimlerini dikkate alan RTÜK, toplantıda ilk olarak tartışmalı diziyi görüşecek.

Spor Yayınları İlke Kararları’nı görmezden gelenlere ceza çıkması bekleniyor.

Üst Kurul, geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra çıkan olaylar üzerine spor yayınlarıyla alakalı bağlayıcı nitelikte “İlke Kararları” almıştı.

İlke Kararlarının aksine hareket eden yayıncıları titizlikle inceleyen RTÜK, özellikle futbol programlarındaki eleştiri sınırlarını aşan yorumlarla hiçbir bilgi ya da belgeye dayanmaksızın kişi ve kurumları töhmet altında bırakan açıklamalar üzerine yaptırım kararları verecek.

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Bazı haber programları ve bültenleri de masada olacak.

LGBT propagandası içeren, reklam kurallarını ihlal eden, toplumun bir kesimini aşağılayan, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve hükümetini küçük düşürücü yorumlar yapılan haber programları da yarın RTÜK’ün gündeminde olacak.

Üst Kurul yarınki toplantısında ayrıca dijital platformlarda yayınlanan filmleri de mercek altına alacak.