RTÜK Başkanı Şahin: Yayınlarda terör propagandasına asla müsaade etmeyiz

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

İşte RTÜK Başkanı Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye, çoğunluğu Anadolu toprakları üzerine kurulu çok kültürlü, zengin bir medeniyet mirasına sahip bir ülke. Ülkemizin renkleri veya farklılıklarımız dezavantaj değil avantaj. Ülkemizin siyasi düzlemi, medyası da tıpkı insanları gibi farklı reaksiyonlar gösteriyor. Bunlar olağan şeyler. Kutuplaşma kavramını bilerek köpürtmeye çalışan kitle var. Utanmasalar ülkede iç gerilim var diyecekler.

Bu yurdun insanı gerçeğin farkında. Klasik söylemi hatırlatmama gerek yok ama yine de ifade edeyim. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Zazası vs vs. hep kardeşiz. Tek milletiz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Özet bu.

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Seçim dönemlerinde siyasi atışmalar normal. Sadece ülkemizde değil. Bakın Amerika’ya... Trump severlere karşıtları nasıl davranıyor. Keza Avrupalı liderlere bakın. Bunlar olağan şeyler. İdeolojimiz insanlığımızın, vicdanımızın, insafımızın, nezaketimizin önüne geçmemeli, aslında geçtiğini de düşünmüyorum.

"MEDYAMIZ TEK"

Medyamız da aynı… Birileri ayırsa da ben ayırmıyorum. Ne diyorlar “muhalif medya" Bu ayrımcılığa karşıyım. Bunu da en çok kutuplaşma tezini hararetle savunanlar söylüyor. Bizim muhalefet partisi kontenjanlarından seçilen RTÜK Üyelerimiz var. Bazen onlardan duyuyoruz.

Bana göre medyamız tek. Ha diyorlar neden hep belli kanallara ceza veriliyor. Aslı öyle değil. 6112 sayılı Yasayı kim ihlal ederse RTÜK yaptırımına uğrar.

Düşünün, yasayı sürekli delen olursa tabii ki müeyyide görür. Zannediyorlar ki, RTÜK cezaları sadece belli kesim medyaya veriliyor. Ayrıca yaptırım kararlarını RTÜK Başkanı olarak tek başına kimseye ceza verme imkânım yok, olmamalı da.

Farklı siyasi parti kontenjanlarından seçilen üyelerimiz Üst Kurul toplantısında müzakere eder çoğunluk ne derse öyle karar çıkar. Üyelerimiz seçildikten sonra bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir siyasi parti adına konuşmaz ve karar vermezler.

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"KRT'YE GİTTİM, ÇOK İNSANİ DİYALOGLARIMIZ OLDU"

Evet, KRT’ye gittim. Kanalın haber merkezini gezerken oldukça nezaketli sıcak samimi yani çok insani diyaloglarımız oldu. Bu yeni değil, daha önce de benzer ziyaretlerim oldu. Bunları duyurmak için de yapmıyorum. Bu kez meslek büyüğümüz Sayın Zafer Arapkirli, kendisi ziyareti ekrana taşıyınca gündem oldu.

Ve gerek takipçileri ve kanalın diğer tüm çalışanları fark ettiler ki, RTÜK Başkanı aslında korkulacak bir kişi değil. Ezberden “Aman şunlara ceza vereyim” diye düşünmüyor, zaten tek başına böyle bir yetkisi de yok. İnsanları tanımadan ön yargıyla tepki göstermenin yanlış olduğunu anladılar. Kendimi ifade edebildiğim için tabii ki mutluyum.

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Burada bir başka konuya da değinmek gerekiyor. Genç gazeteci arkadaşımız Taha Hüseyin Karagöz’ün Sayın Özgür Özel ile fotoğrafı sonrasında sabahtan akşama kadar özgürlük, kapsayıcılık naraları atan, sözde duayen bir kişi, kendi mecrasında her iki taraf için ağza alınmayacak hakaretler yapabiliyor ve neredeyse “katli vaciptir” diye fetva verecek hezeyanda bulunabiliyor.

"BİR ULUSAL KANALIN HABER SUNUCUSUNUN SÖZLERİNE İNCELEME BAŞLATILDI"

Bir diğeri ise ulusal bir kanalın ana haber sunucusu güya. Ayrımcılıktan, kavgadan beslenen, reytingini sadece bir siyasi parti sözcüsü gibi tek taraflı ayrıştırıcı dil ile verdiği haberlerden medet umarak sağlayan kişilerin ve zihniyetin olduğu bir ortamda biz hep birleştirici, kapsayıcı, tarafsız olmaya devam edeceğiz. Yeri gelmişken ifade edeyim, RTÜK uzmanlarımız ilgili yayını incelemeye aldı, yayıncılık ilkesi ihlali var ise gereği yapılacaktır.

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Emin olun bu örneklerini vermiş olduğum zihniyet ve savunucuları her zaman böyle taraflıdır. Ben ve benim gibi düşünenler ise her zaman onlardan daha çok tarafsız olduk ve böyle davrandık.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ BELLİ, TERÖR PROPAGANDASINA MÜSAADE EDEMEYİZ"

Medyamızdan şikâyetçi olduğum tek konu şiddet öğelerinin çokça işlenmesidir. Özellikle kadının medyadaki temsili konusunda ve kadına yönelik şiddet konusunda daha fazla hassasiyet beklediğimi de açıkça ifade etmek isterim.

RTÜK 30 yıldır var. İyi ki de var. Çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek zararlı yayın içeriklerine karşı 30 yıldır tedbir alıyoruz. Kırmızı çizgilerimiz belli. Yayınlarda terör ve terör propagandasına asla ve asla müsaade edemeyiz.

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Medya hizmetlerinde ve denetimlerinde çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve dezavantajlı gruplarımıza pozitif ayrımcılık yapmamız şart. 30 yıldır toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan yayınlarla mücadele ediyoruz."